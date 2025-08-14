晴時多雲

體育 即時新聞

台灣男籃慘遭伊朗逆轉　劉錚：未來會修正的更好

2025/08/14 03:15

〔中央社〕台灣男籃今天在亞洲盃8強面對伊朗，一度取得多達21分領先，但最終慘遭逆轉吞敗，無緣4強門票；老大哥劉錚賽後表示，「未來定會持續修正，再遇到相同狀況會應對更好。」

進攻狀況不佳的劉錚，這場比賽雖先發上場，但僅打了9分38秒，沒有得分、抓下1籃板，但就算坐在板凳上，仍持續幫隊友加油打氣。

劉錚在賽後記者會上受訪表示，「很感謝伊朗帶給我們這麼高強度的比賽，我也以自己的隊友為傲，球隊能走到今天這樣已經不容易。」

劉錚賽後也發揮老大哥價值鼓勵後輩，「賽後我也跟隊員們講，這是一場很有鍛鍊價值的比賽，未來幾年一定會一直遇到這樣的場面。」

他舉例說道，「就像3年前我們被約旦絕殺，但今年我們就擊敗約旦，相信經由這場比賽，未來一定會持續修正，再遇到相同情況時會有更多應對方式。」

台灣男籃總教練圖齊（Gianluca Tucci）則表示，「我們在2分球命中率、三分球命中率、罰球命中率都優於對手，但最後我們輸球，這就是籃球。」

他強調，這就只是1場比賽，「所有的過程非常棒，我們也很接近4強，只可惜沒能克服最後的關鍵時刻，比賽是40分鐘，大家壓力都很大，但我始終對這批球員有信心也感到驕傲。」（編輯：陳正健）1140814

