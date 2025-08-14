晴時多雲

體育 籃球

亞洲盃》從領先21分到落後 圖齊點出球隊問題

2025/08/14 06:56

台灣隊惜敗伊朗。（取自FIBA官網）台灣隊惜敗伊朗。（取自FIBA官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今天在亞洲盃籃球錦標賽8強戰，浪費21分領先，在下半場遭逆轉，最終以75：78落敗，無緣4強。總教練圖齊賽後指出，少了高柏鎧後禁區防守出了很大問題，加上在最後關頭時執行戰術又不夠理想，導致最後輸球結果。

台灣隊今天在8強戰面對伊朗上半場打得有聲有色，一度領先多達21分，下半場在高柏鎧陷入犯規麻煩後，讓伊朗點燃反撲氣勢，最後拿下逆轉勝。

對於球隊的狀況，圖齊表示，「就數據來看，我們各項投籃數據都優於對手，但我們還是輸球了，很大原因是我們在決勝關頭的表現，不夠理想也沒能完全宰制比賽。」另外他也點出，伊朗其實有不少球員來自同樣的球隊，默契、經驗上都會優於台灣隊，也是為何在高壓情況下，他們還能有一定的應對能力。

當被媒體問到為何從21分領先被逆轉，圖齊點出球隊的問題，「首先是高柏鎧的犯規麻煩，我們知道可以用他來保護我們的禁區。沒有他的情況下，伊朗隊能夠在每一次進攻中攻擊我們的禁區，他們在禁區得了非常多分，這是第一個困難點。」

圖齊也提到，倘若球隊能像上半場一樣得分，那高柏鎧不在沒太大問題，但偏偏陷入得分乾旱，打得會相對辛苦，加上對手肢體動作大也有大量推擠，球隊沒有找到很好的應對方式，籃板上陷入劣勢。

第二個問題，圖齊認為是在於戰術執行度，「因為我們在執行戰術時，沒有像平時那樣執行得那麼好，所以如果我們領先，這不是問題，但如果是一場比分膠著的比賽，這就成了麻煩。」

