晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》鄧愷威先發1.2局狂失7分吞本季第2敗 教士登國西龍頭

2025/08/14 07:24

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人台灣旅美投手鄧愷威今天迎來生涯第二次先發，但鄧愷威僅投1.2局狂失7分有6分自責，巨人最後在主場以1比11慘敗聖地牙哥教士，鄧愷威吞本季第2敗。

鄧愷威開賽對教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）丟保送，他讓教士打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）敲雙殺打，接著解決強打馬查多（Manny Machado），形成另類3上3下。

不過，鄧愷威第2局遇到大亂流，丟2次保送、被敲1安，讓對手1出局攻占滿壘，教士打者柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲中間方向小飛球打中二壘壘包、並彈到外野，形成帶有2分打點的適時安打。鄧愷威接著丟保送再讓對手攻佔滿壘，小塔提斯敲適時安再拿2分，阿拉耶茲敲高飛犧牲打拿1分，馬查多擊出左外野二壘安打、加上巨人左外野手拉莫斯（Heliot Ramos）回傳發生失誤，讓巨人隊再掉1分。

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

巨人隊這時把鄧愷威換下，由畢文斯（Spencer Bivens）接替投球。畢文斯一上來被敲安，接著巨人捕手貝利（Patrick Bailey）發生捕逸，讓鄧愷威多掉1分自責分。

教士打線第5局靠勞瑞安諾（Ramon Laureano）的兩分砲在內，單局再拿3分。第7局小塔提斯適時安再添1分。巨人打線全場只靠考斯（Christian Koss）7局下的高飛犧牲打拿到全場唯一的分數，巨人最終慘敗。

總計鄧愷威後援1.2局被敲4安，失掉7分有6分自責，丟4次保送，沒有任何一次三振，賽後防禦率升至9.90。鄧愷威此戰用53球中有32顆為好球，有16顆伸卡球、15顆橫掃球、9顆四縫線速球、7顆變速球、6顆曲球。

教士右投皮維塔（Nick Pivetta）主投6.2局失1分收本季第12勝。教士贏球後擠下道奇隊，目前以69勝52敗獨居國聯西區龍頭。

 

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中