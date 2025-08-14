MLB》鄧愷威先發1.2局狂失7分吞本季第2敗 教士登國西龍頭

鄧愷威。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人台灣旅美投手鄧愷威今天迎來生涯第二次先發，但鄧愷威僅投1.2局狂失7分有6分自責，巨人最後在主場以1比11慘敗聖地牙哥教士，鄧愷威吞本季第2敗。

鄧愷威開賽對教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）丟保送，他讓教士打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）敲雙殺打，接著解決強打馬查多（Manny Machado），形成另類3上3下。

不過，鄧愷威第2局遇到大亂流，丟2次保送、被敲1安，讓對手1出局攻占滿壘，教士打者柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲中間方向小飛球打中二壘壘包、並彈到外野，形成帶有2分打點的適時安打。鄧愷威接著丟保送再讓對手攻佔滿壘，小塔提斯敲適時安再拿2分，阿拉耶茲敲高飛犧牲打拿1分，馬查多擊出左外野二壘安打、加上巨人左外野手拉莫斯（Heliot Ramos）回傳發生失誤，讓巨人隊再掉1分。

巨人隊這時把鄧愷威換下，由畢文斯（Spencer Bivens）接替投球。畢文斯一上來被敲安，接著巨人捕手貝利（Patrick Bailey）發生捕逸，讓鄧愷威多掉1分自責分。

教士打線第5局靠勞瑞安諾（Ramon Laureano）的兩分砲在內，單局再拿3分。第7局小塔提斯適時安再添1分。巨人打線全場只靠考斯（Christian Koss）7局下的高飛犧牲打拿到全場唯一的分數，巨人最終慘敗。

總計鄧愷威後援1.2局被敲4安，失掉7分有6分自責，丟4次保送，沒有任何一次三振，賽後防禦率升至9.90。鄧愷威此戰用53球中有32顆為好球，有16顆伸卡球、15顆橫掃球、9顆四縫線速球、7顆變速球、6顆曲球。

教士右投皮維塔（Nick Pivetta）主投6.2局失1分收本季第12勝。教士贏球後擠下道奇隊，目前以69勝52敗獨居國聯西區龍頭。

HELIOT RAMOS WITH THE THROW OF THE YEAR pic.twitter.com/SPvl6266Ym — Jomboy Media （@JomboyMedia） August 13, 2025

