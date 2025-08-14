晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》鄧愷威首勝後大爆炸！ 記者預測先發換人：儘管有些運氣不佳

2025/08/14 07:52

鄧愷威落寞退場。（路透）鄧愷威落寞退場。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人在今天被教士隊以11：1痛宰，苦吞近期5連敗外，戰績已經在國聯西區落後多達10場勝差，《NBC Sports》灣區記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）撰文總結本場慘敗，認為這是今年球隊最糟糕的一場比賽。

賽前力拼在主場不要被橫掃的巨人派出鄧愷威先發，然而他僅抓下5個出局數就退場，巨人在5局前就以0：10落後，7上巨人再掉1分，下個半局巨人好不容易靠著高飛犧牲打將比數再度縮小到10分差，此時主場觀眾竟起立鼓掌叫好，帕夫洛維奇直言：「這就是2025年巨人賽季的走向。」

本場大敗讓巨人戰績來到離5成勝率落後達3場比賽，創賽季新低，5連敗期間巨人只拿到5分，帕夫洛維奇批評，球隊進入季後賽的機率已幾乎呈現昏厥狀態。2個月前，巨人還跟道奇並列國聯西區龍頭，但現在已經落後教士10場，而教士在今天橫掃巨人後，還領先尚未比賽的道奇半場勝差。巨人則在本場敗仗後，於國聯外卡落後6場，跟響尾蛇並列。

帕夫洛維奇總結鄧愷威本場表現，認為他儘管有些運氣不佳，特別是柯朗沃斯（Jake Cronenworth）擊中壘包的軟弱飛球，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的滾地安打也有機會形成雙殺，但今天所有能出錯的事情都出錯了，而鄧愷威也沒有幫到他自己，今天鄧愷威丟53球有32球是好球，經常把球數走深，且當他把球丟進好球帶時，通常都丟在偏高且接近紅中的位置。

帕夫洛維奇認為，鄧愷威上場比賽投得不錯，並為他爭取到另一場先發機會，但巨人預計會在下次換人試試看。帕夫洛維奇點名蒂德威爾（Blade Tidwell）、伯德松（Hayden Birdsong）、惠森杭特（Carson Whisenhunt）3位在40人名單中且在3A輪值的選手，而他認為蒂德威爾會是最有可能的先發人選。

