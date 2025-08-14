晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》「投手大谷」戰天使預計丟5局 強打馬恩西傳傷情被移出先發

2025/08/14 08:11

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天與天使之戰，日本巨星大谷翔平將以投手二刀流身分登板，預計要丟5局。而道奇強打馬恩西（Max Muncy）原本被排在先發先發第五棒三壘手，但馬恩西賽前練打時出現身體不適狀況，因此臨時被移出先發名單。

道奇今天賽前原本的先發名單，馬恩西扛第五棒三壘手，大物新人弗里蘭（Alex Freeland）守二壘，羅哈斯（Miguel Rojas）守游擊，道奇球星貝茲（Mookie Betts）沒有被排進先發。但道奇稍早更動先發打序，貝茲鎮守游擊，弗里蘭守三壘，羅哈斯守二壘，馬恩西被換下。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，馬恩西今在打擊練習時感到右側不適，因此沒有排進先發名單。羅伯斯提到，馬恩西明天將接受檢查。

馬恩西本季出賽89場，有17轟、64分打點，打擊率2成58，整體攻擊指數（OPS）為0.880。

此外，大谷翔平將迎來本季第9次的登板，羅伯斯提到，預計讓大谷吃下5局的投球。這也將是大谷翔平首度在大聯盟賽場與天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）對決。

馬恩西。（資料照，路透）馬恩西。（資料照，路透）

