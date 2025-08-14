MLB》盛讚大谷翔平超狂適應力！ 神獸普侯斯回憶天使春訓小故事

大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇近期與天使進行系列賽，大聯盟官方節目《MLB Network》特地請大谷翔平前隊友，準名人堂級神獸普侯斯（Albert Pujols）來討論他的前隊友。

普侯斯回憶大谷翔平到天使的第一個春訓，當時大谷翔平跟著普侯斯大概2、3個星期，但卻沒有問任何問題。直到有一天，大谷翔平來到打擊籠，詢問普侯斯打擊時腳尖輕點、腳跟微抬的打法，而普侯斯回應那就是他打擊的方式，並向他分享箇中竅門，大谷翔平馬上就照著學。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平在剛進入聯盟時，一開始是採取高抬腿的打擊姿勢，但卻被投手不斷教訓，但隨後他便學習普侯斯的打擊方式繳出好成績。普侯斯表示，大谷翔平知道他夠強壯，因此只要能夠保持好平衡，並做出好的揮棒，那麼他就可以把球打到很深遠的地方。

普侯斯也稱讚，大谷翔平過去6、7年所做的事情真的很令人印象深刻，「他所做出的調整，不只是語言，還有讓自己變強壯，學習適應整個聯盟，然後在每5、6天站上投手丘，這真的很特別。」

大谷翔平與普侯斯的3年間成績對照。（圖片取自大聯盟官方）

大聯盟官方也把普侯斯2008年到2010年的數據與大谷翔平2023年到2025年數據對比，期間普侯斯出賽467場，打擊率3成31、敲出126轟、369分打點，上壘率4成39、長打率6成35、標準化攻擊指數（OPS+）184；大谷翔平則是出賽412場，打擊率3成01、敲出141轟、304分打點、上壘率3成97、長打率6成44、標準化攻擊指數（OPS+）184。不過表格額外指出，大谷翔平在期間投151局，防禦率3.04，普侯斯則沒有登板紀錄。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法