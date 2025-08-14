MLB》藍鳥傳以150萬美元簽約金 網羅身高196公分的南韓18歲新星

Some video on Blue Jays IFA Signee Moon Seo-Jun who was set to become a top pick in the KBO draft. 18 years old. Lots of physical projection （6'5/210 LBS） and a FB that's already reached 93.8 MPH.



〔體育中心／綜合報導〕根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）報導，多倫多藍鳥傳出將以約150萬美元的簽約金，網羅南韓獎忠高中投手、年僅18歲的Moon Seo-jun（韓文：문서준）。

藍鳥隊在今1月與守護者隊的交易中，獲得外野手史卓（Myles Straw）、以及一筆200萬美元的國際簽約金額度，當初是為了爭奪日本新星佐佐木朗希，但最後被道奇網羅。藍鳥隊如今將用這筆額度簽下Moon Seo-jun。

身高約196公分的Moon Seo-jun，最快球速有95英哩（約153公里），滑球是他最具威力的武器，也有曲球、變速球等球種。

根據韓媒《OSEN》報導，Moon Seo-jun在高中生涯出賽24場，取得6勝2敗、防禦率2.18的成績，共66局投球沒有被敲全壘打，賞93次三振、丟47次保送。

南韓棒壇今年被稱為「高中棒球四大天王」的球員中，來自南韓光州第一高校的金成俊今年與遊騎兵簽約，而Moon Seo-jun成為今年第二位選擇旅美的好手。

