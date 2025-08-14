MLB》生涯初期曾是「二刀流」 大都會大物麥克萊恩將迎初登板

麥克萊恩。（取自MLB Pipeline X）

〔體育中心／綜合報導〕根據球團證實，大聯盟百大新秀第37名、同時也是大都會農場排名第3的大物投手麥克萊恩（Nolan McLean），將在美國時間週六於主場對上水手的比賽迎來生涯初登板，並且如果表現出色，有望能頂替蒙塔斯（Frankie Montas）調往牛棚後的輪值空缺。

現今24歲的麥克萊恩曾經在2022年被金鶯以第3輪選中，不過經過核磁共振檢查後發現身體有狀況，導致雙方最終沒有成功簽約，直到隔年選秀大都會同樣在3輪選進，正式加入職棒體系。

麥克萊恩入隊後，只在1A與高階1A出賽9場，2024年季中就順利升上2A，在2A期間23場的出賽，繳出5勝9敗、防禦率3.92的成績，並在今年美國時間5月6日來到小聯盟3A，累計16場的出賽（13場先發），87.1局的投球送出97次三振，5勝4敗、防禦率僅2.78，表現出色。

麥克萊恩上周受訪時訴說自己的投球心態，他認為他只是盡可能把事情想得簡單些，不要在比賽中想太多，「我們面對的打者實力都非常、非常的好。因此我會盡我所能地把每次上場的作業給做好，但歸根究底，上場比賽就是要競爭，並努力把球投進好球帶。」

另外有趣的是，麥克萊恩在小聯盟的前兩個球季是以「二刀流」的身分出賽，直到美國時間去年6月20日的比賽之後就捨棄打擊並專心擔任投手，他總計在小聯盟以打者身分出賽73場，打擊三圍.185/.281/.432，外帶9發全壘打與24分打點，不過累計146個打數就被三振掉85次。

