晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》生涯初期曾是「二刀流」 大都會大物麥克萊恩將迎初登板

2025/08/14 09:40

麥克萊恩。（取自MLB Pipeline X）麥克萊恩。（取自MLB Pipeline X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據球團證實，大聯盟百大新秀第37名、同時也是大都會農場排名第3的大物投手麥克萊恩（Nolan McLean），將在美國時間週六於主場對上水手的比賽迎來生涯初登板，並且如果表現出色，有望能頂替蒙塔斯（Frankie Montas）調往牛棚後的輪值空缺。

現今24歲的麥克萊恩曾經在2022年被金鶯以第3輪選中，不過經過核磁共振檢查後發現身體有狀況，導致雙方最終沒有成功簽約，直到隔年選秀大都會同樣在3輪選進，正式加入職棒體系。

麥克萊恩入隊後，只在1A與高階1A出賽9場，2024年季中就順利升上2A，在2A期間23場的出賽，繳出5勝9敗、防禦率3.92的成績，並在今年美國時間5月6日來到小聯盟3A，累計16場的出賽（13場先發），87.1局的投球送出97次三振，5勝4敗、防禦率僅2.78，表現出色。

麥克萊恩上周受訪時訴說自己的投球心態，他認為他只是盡可能把事情想得簡單些，不要在比賽中想太多，「我們面對的打者實力都非常、非常的好。因此我會盡我所能地把每次上場的作業給做好，但歸根究底，上場比賽就是要競爭，並努力把球投進好球帶。」

另外有趣的是，麥克萊恩在小聯盟的前兩個球季是以「二刀流」的身分出賽，直到美國時間去年6月20日的比賽之後就捨棄打擊並專心擔任投手，他總計在小聯盟以打者身分出賽73場，打擊三圍.185/.281/.432，外帶9發全壘打與24分打點，不過累計146個打數就被三振掉85次。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中