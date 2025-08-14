晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》巨人補強投手深度！ 簽下剛被洋基隊釋出的布魯貝克

2025/08/14 09:32

布魯貝克。（資料照）布魯貝克。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟異動資料顯示，巨人簽下近期剛被洋基DFA後釋出的投手布魯貝克（JT Brubaker），並把他指派到3A。

31歲的布魯貝克在2020年到2022年為海盜先發61場，是該段期間為球隊先發最多場的投手，《MLBTR》指出，有趣的是，這段期間布魯貝克的成績與凱勒（Mitch Keller）很類似，但在2023年後兩人卻出現完全不同的轉變，凱勒搖身一變成為王牌入選明星賽，拿下5年7700萬美元續約，布魯貝克則動TJ手術整季報銷。

布魯貝克在因傷報銷後，2024年就被交易到洋基隊，隨後他又因為斷了三根肋骨進入傷病名單，直到今年6月他才重返大聯盟投手丘。布魯貝克今年在洋基共投12場都是後援，16局送出10K、9BB與1次觸身球保送，防禦率3.38。由於預期防禦率（xERA）4.67，以及SIERA（進階防禦率）5.32都遠高於他實際防禦率，洋基選擇把他DFA後釋出，承擔合約中剩餘賽季的薪水。

現在巨人以小聯盟約簽下布魯貝克，若讓他升上大聯盟也只需要負擔部分的最低工資，且巨人目前也需要投手深度，因此《MLBTR》認為，今年若看到布魯貝克重返大聯盟並不會太意外。

