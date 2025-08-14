MLB》前洋基好手安杜哈爾滿貫彈 火球男格林好投助紅人完封費城人

安杜哈爾。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人今天靠安杜哈爾（Miguel Andujar）的滿貫砲、以及傷癒歸隊的火球男格林（Hunter Greene）6局無失分好投，幫助紅人以8比0完封國聯東區龍頭費城人。紅人以64勝58敗居國聯中區第三。

紅人打線第4局靠馬提（Noelvi Marte）的二壘安打先拿1分，第6局海伊斯（Austin Hays）敲長打為紅人添加1分，接著紅人隊2出局攻占二壘，馬提敲中、左外野適時安打，費城人左外野手馬許（Brandon Marsh）傳本壘發生傳球失誤，馬提這時要往三壘衝，費城人左投桑契斯（Cristopher Sánchez）要傳三壘也發生失誤，讓馬提形成另類場內全壘打，助紅人單局進帳3分。安杜哈爾第7局敲滿貫彈奠定勝基。

格林。（路透）

紅人火球男格林（Hunter Greene）今年6月4日（美國時間）因右腹股溝拉傷進15天傷病名單，休養2個多月後，今天重返大聯盟投手丘。格林此戰主投6局僅被敲3安，賞6次三振，摘本季第5勝，賽後防禦率為2.47。

曾待過洋基的安杜哈爾，此戰2安4打點，包含一發滿貫彈，本季出賽70場，交出9轟、35分打點，打擊率3成06，整體攻擊指數為0.819。

桑契斯主投6局失4分3分自責，吞本季第4敗。費城人打線全場僅3安，重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）有一支二壘安打、單場吞3次三振，近兩場沒有敲全壘打，目前仍以42轟居國聯第二多，僅次於道奇日本巨星大谷翔平的43轟。

The @Reds create some serious chaos on the basepaths!



Noelvi Marte comes all the way around to score pic.twitter.com/AxuovN087p — MLB （@MLB） August 13, 2025

