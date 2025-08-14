晴時多雲

體育 網球

網球》世界136名法國選手喜極而泣 扳倒美國第4種子佛里茲晉辛辛那提8強

2025/08/14 09:50

〔記者吳孟儒／台北報導〕世界排名136的法國選手阿特曼（Terence Atmane），今天在辛辛那提大師賽以3：6、7：5、6：3扳倒美國第4種子佛里茲（Taylor Fritz），挺進男單8強，獲勝瞬間他也情緒激動地流下淚來。

從會外賽打起的23歲的阿特曼，首輪就三盤擊敗義大利15種子科博利（Flavio Cobolli），今天在16強賽續演驚奇，靠著後兩盤的強勢發揮，3度完成破發，順利後來居上，拿下生涯對陣世界前5高手的首勝。

阿特曼首度打進千分等級大師賽的8強，此外，他的世界排名也將首度升至百名內，賽後他也露出不可置信的表情，用雙手摀住雙臉，激動地喜極而泣。

阿特曼8強將對上丹麥第7種子魯內（Holger Rune），他稍早對上美國帝亞弗（Frances Tiafoe），在6：4、3：1領先時，因對手傷退提前獲勝。

