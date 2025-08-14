MLB》單場「鐵支」爆砍7分打點！馬林魚新星馬西寫菜鳥罕見紀錄

馬西今日狂敲4支安打，打下多達7分打點，幫助球隊拿下勝利。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客守護者主場的馬林魚，靠著24歲菜鳥馬西（Jakob Marsee）單場敲出4支安打，並打下高達7分打點的超狂表現下，幫助球隊以13：4擊潰對手，系列賽各拿下1勝。

比賽一開始，馬林魚開路先鋒愛德華茲（Xavier Edwards）立刻敲出「首局首打席」全壘打先馳得點，隨後馬西第1個打席迎來二三壘有人的進攻局面，相中86.4英里（約139公里）橫掃球一棒扛出右外野大牆外，大聯盟生涯第2轟幫助球隊再添3分。

請繼續往下閱讀...

雖然打線早早就有分數進帳，但守護者仍展現韌性，4局結束把比分給扳平，但來到5局上半，馬林魚再啟攻勢，一壘有人的情況下馬西再度跳了出來，再次將小白球送出大牆形成兩分砲，大聯盟生涯首次單場雙響炮達成。

不過馬林魚的攻勢不僅如此，6局上包括保利（Graham Pauley）在內，靠著4支安打打下3分，並再把得點圈有人的機會做給馬西，他也持續展現火燙手感，打出2分打點的二壘安打，助隊單局灌進5分大局，而隊友甚至在7局再拿2分，讓守護者毫無招架之力。

今日球隊馬林魚贏球的功臣非馬西莫屬，包括3局上半的一壘安打在內，單場5打數就敲出4支安打上演「鐵支」表現，並進帳多達7分打點包辦全隊超過一半的分數，而根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自從1920年打點成為正式紀錄以來，成為繼托爾斯（J.R. Towles）以及倫弗洛（Hunter Renfroe）後，第3位在生涯前13場大聯盟比賽中，單場打出至少7分打點的選手。

原先在教士小聯盟力拚的馬西，因打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）的交易案而轉隊馬林魚，美國時間1日首度升上大聯盟後繳出非常優異的成績，出賽13場就敲出多達17支安打，打擊三圍.436/.542/.872，外帶3發全壘打與13分打點進帳。

Jakob Marsee is UNREAL!



7 RBI on the night for the @Marlins rookie! pic.twitter.com/n9jEKhPfNl — MLB （@MLB） August 14, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法