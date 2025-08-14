晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》單場「鐵支」爆砍7分打點！馬林魚新星馬西寫菜鳥罕見紀錄

2025/08/14 10:47

馬西今日狂敲4支安打，打下多達7分打點，幫助球隊拿下勝利。（法新社）馬西今日狂敲4支安打，打下多達7分打點，幫助球隊拿下勝利。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客守護者主場的馬林魚，靠著24歲菜鳥馬西（Jakob Marsee）單場敲出4支安打，並打下高達7分打點的超狂表現下，幫助球隊以13：4擊潰對手，系列賽各拿下1勝。

比賽一開始，馬林魚開路先鋒愛德華茲（Xavier Edwards）立刻敲出「首局首打席」全壘打先馳得點，隨後馬西第1個打席迎來二三壘有人的進攻局面，相中86.4英里（約139公里）橫掃球一棒扛出右外野大牆外，大聯盟生涯第2轟幫助球隊再添3分。

雖然打線早早就有分數進帳，但守護者仍展現韌性，4局結束把比分給扳平，但來到5局上半，馬林魚再啟攻勢，一壘有人的情況下馬西再度跳了出來，再次將小白球送出大牆形成兩分砲，大聯盟生涯首次單場雙響炮達成。

不過馬林魚的攻勢不僅如此，6局上包括保利（Graham Pauley）在內，靠著4支安打打下3分，並再把得點圈有人的機會做給馬西，他也持續展現火燙手感，打出2分打點的二壘安打，助隊單局灌進5分大局，而隊友甚至在7局再拿2分，讓守護者毫無招架之力。

今日球隊馬林魚贏球的功臣非馬西莫屬，包括3局上半的一壘安打在內，單場5打數就敲出4支安打上演「鐵支」表現，並進帳多達7分打點包辦全隊超過一半的分數，而根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自從1920年打點成為正式紀錄以來，成為繼托爾斯（J.R. Towles）以及倫弗洛（Hunter Renfroe）後，第3位在生涯前13場大聯盟比賽中，單場打出至少7分打點的選手。

原先在教士小聯盟力拚的馬西，因打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）的交易案而轉隊馬林魚，美國時間1日首度升上大聯盟後繳出非常優異的成績，出賽13場就敲出多達17支安打，打擊三圍.436/.542/.872，外帶3發全壘打與13分打點進帳。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中