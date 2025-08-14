MLB》大谷翔平快腿夯三壘安打！ 再創大聯盟125年新歷史（影音）

Shohei triple, Mookie single! pic.twitter.com/lGYY6kJIi2 — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） August 14, 2025

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天擔任先發投手對決前東家天使，不過在投球前他就敲出三壘安打，締造大聯盟百年新紀錄。

大谷翔平擔任首棒指定打擊，面對先發投手「教授」韓德瑞克斯（Kyle Hendricks），鎖定第6球失投的紅中變速球，以107.2英里的擊球初速掃向右外野空檔，大谷翔平展現快腿，一溜菸跑到三壘，擊出本季第8支三壘安打，首局道奇就靠著大谷翔平的三壘安打與史密斯（Will Smith）的2分砲取得3：0領先。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）提到，大谷翔平的三壘安打，是自1900年以來，史上第一位先發投手擔任首棒打者並擊出三壘安打。而自1900年來，歷史上先發投手擔任第一棒的場次當中，大谷翔平有18次，其餘僅3人擔任為先發投手兼首棒打者。

大谷翔平首棒敲出三壘安打，寫下125年首見紀錄。（資料照）

