晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平快腿夯三壘安打！ 再創大聯盟125年新歷史（影音）

2025/08/14 10:03

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天擔任先發投手對決前東家天使，不過在投球前他就敲出三壘安打，締造大聯盟百年新紀錄。

大谷翔平擔任首棒指定打擊，面對先發投手「教授」韓德瑞克斯（Kyle Hendricks），鎖定第6球失投的紅中變速球，以107.2英里的擊球初速掃向右外野空檔，大谷翔平展現快腿，一溜菸跑到三壘，擊出本季第8支三壘安打，首局道奇就靠著大谷翔平的三壘安打與史密斯（Will Smith）的2分砲取得3：0領先。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）提到，大谷翔平的三壘安打，是自1900年以來，史上第一位先發投手擔任首棒打者並擊出三壘安打。而自1900年來，歷史上先發投手擔任第一棒的場次當中，大谷翔平有18次，其餘僅3人擔任為先發投手兼首棒打者。

大谷翔平首棒敲出三壘安打，寫下125年首見紀錄。（資料照）大谷翔平首棒敲出三壘安打，寫下125年首見紀錄。（資料照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中