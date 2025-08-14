晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》經典對決重現！「投手大谷」讓楚奧特站著吞K 對方也笑了

2025/08/14 10:22

道奇日本巨星大谷翔平。（法新社）道奇日本巨星大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天以投打二刀流身分對決前東家天使，大谷首局就與天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）再度上演經典對決。大谷翔平最後連丟5顆速球後，再用變化球三振楚奧特。

日本隊在2023年世界棒球經典賽冠軍戰對決美國，「投手大谷」當時在第9局登板，用再見三振解決楚奧特，幫助日本隊奪冠。今天是兩人相隔2年多來再度上演經典對決。

「打者翔平」首局就敲三壘安打，並靠隊友貝茲（Mookie Betts）的適時安打回來得分。道奇明星捕手史密斯（Will Smith）轟兩分砲，道奇1局上打進3分。

「投手大谷」1局下登板，先三振天使隊開路先鋒內托（Zach Neto），接著解決天使打者沙努爾（Nolan Schanuel）。接著對決楚奧特，這是大谷翔平首次在大聯盟賽場對決楚奧特，大谷連5顆四縫線速球後，最後用一顆86.8英哩的橫掃球，讓楚奧特站著不動吞三振，楚奧特當場也偷笑。

大谷翔平2局下失掉2分，前2局打完，道奇暫時以3比2領先。

