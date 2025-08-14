MLB》失7分吞敗的鄧愷威談控球失準原因 教頭嘆巨人整季防守欠佳

鄧愷威。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人台灣旅美好手鄧愷威今天僅投1.2局狂失7分，巨人隊最後在主場以1比11慘敗聖地牙哥教士隊。鄧愷威賽後受訪坦言，太想把球丟到很完美的地方，一直錯失自己的放球點。

鄧愷威第2局遇到大亂流，讓教士隊單局灌進7分。鄧愷威此戰先發只投1.2局用53球，被敲4安，丟4次保送，失掉7分有6分自責，吞本季第2敗，賽後防禦率為9.90。

巨人隊吞5連敗後，目前戰績59勝62敗排國聯西區第四，根據巨人隊官網報導，巨人隊在主場甲骨文球場（Oracle Park）近14戰吞13敗，這是巨人隊自1958年搬至舊金山以來最糟的表現。

鄧愷威。（路透）

「這看起來很糟。」巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，「以我們最近的表現來看，情況糟透了。現在突然變成第2局我們已經以0比7落後，我們現在的感覺糟透了。」

教士強打馬查多（Manny Machado）第2局敲左外野二壘安打，巨人左外野手拉莫斯（Heliot Ramos）回傳時發生失誤，球直接往地上傳。梅爾文認為這不完全是拉莫斯的錯，提到當時並沒有巨人選手在二壘接球。

梅爾文也說，現在可能到了賽季的轉折點，考慮開始讓主力選手多休息幾天，「你可能會考慮不同的陣容搭配，就像我們現在這樣。我們可能到了一個階段，需要給主力選手休幾天，看看其他選手的表現。我還是不願承認球隊已經到這個狀況，我們一直強調是一支以投手和防守見長的球隊，投球的表現不錯，但防守整季都不太好。」

