晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》失7分吞敗的鄧愷威談控球失準原因 教頭嘆巨人整季防守欠佳

2025/08/14 11:22

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人台灣旅美好手鄧愷威今天僅投1.2局狂失7分，巨人隊最後在主場以1比11慘敗聖地牙哥教士隊。鄧愷威賽後受訪坦言，太想把球丟到很完美的地方，一直錯失自己的放球點。

鄧愷威第2局遇到大亂流，讓教士隊單局灌進7分。鄧愷威此戰先發只投1.2局用53球，被敲4安，丟4次保送，失掉7分有6分自責，吞本季第2敗，賽後防禦率為9.90。

巨人隊吞5連敗後，目前戰績59勝62敗排國聯西區第四，根據巨人隊官網報導，巨人隊在主場甲骨文球場（Oracle Park）近14戰吞13敗，這是巨人隊自1958年搬至舊金山以來最糟的表現。

鄧愷威。（路透）鄧愷威。（路透）

「這看起來很糟。」巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，「以我們最近的表現來看，情況糟透了。現在突然變成第2局我們已經以0比7落後，我們現在的感覺糟透了。」

教士強打馬查多（Manny Machado）第2局敲左外野二壘安打，巨人左外野手拉莫斯（Heliot Ramos）回傳時發生失誤，球直接往地上傳。梅爾文認為這不完全是拉莫斯的錯，提到當時並沒有巨人選手在二壘接球。

梅爾文也說，現在可能到了賽季的轉折點，考慮開始讓主力選手多休息幾天，「你可能會考慮不同的陣容搭配，就像我們現在這樣。我們可能到了一個階段，需要給主力選手休幾天，看看其他選手的表現。我還是不願承認球隊已經到這個狀況，我們一直強調是一支以投手和防守見長的球隊，投球的表現不錯，但防守整季都不太好。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中