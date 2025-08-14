MLB》狀元郎哈勒戴生涯首支再見安打！率領金鶯斬斷水手8連勝

哈勒戴敲出生涯首支再見安打，賽後訪問時被隊友潑灑飲料慶祝。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在主場迎戰水手的金鶯，今日靠著狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）敲出生涯首支再見安打，幫助球隊以4：3獲勝，成功斬斷水手的8連勝。

前6局雙方打線都遭到壓制未能得分，7局上半水手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）與奈勒（Josh Naylor）接連安打突破封鎖，不過下個半局金鶯首名打者蒙卡索（Ryan Mountcastle）轟出陽春全壘打馬上追平，隨後靠著梅歐（Coby Mayo）與代打的傑克森（Jeremiah Jackson）串聯超前比數。

請繼續往下閱讀...

9局上半，金鶯推派卡諾（Yennier Cano）上場關門，但卻先是被敲安後又投出保送，並讓對方擊出滾地球攻下1分，即便馬上當機立斷換上艾金（Keegan Akin）拆彈，但最終仍被坎佐內（Dominic Canzone）擊出高飛犧牲打再度追平。

比賽進入9局下半，水手換上布拉許（Matt Brash）力拚延長戰局，而他順利抓下2名打者後，先是被卡爾森（Dylan Carlson）擊出安打，而輪到第1棒的且前4個打數都沒有安打的哈勒戴，相中一顆84.2英里（約135.5公里）的滑球，打成右外野線邊的二壘安打，讓卡爾森連跑3個壘包回到本壘攻下再見分，將勝利留在主場。

金鶯靠著自家狀元郎生涯首支、同時也是本季團隊第1支再見安打的表現下，成功中斷水手的連勝，再加上太空人今天擊敗紅襪，讓雙方的勝差目前拉開到1場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法