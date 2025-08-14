MLB》大谷翔平大秀七彩變化球飆7K！ 經典對決賞楚奧特2K（影音）

大谷翔平先發4.1局飆7K。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天先發登板擔任二刀流，前4局繳出好投的他在5局遭遇亂流退場，總計4.1局飆7K失4分無關勝敗，大谷在與楚奧特（Mike Trout）「經典對決」當中兩度飆K，還送出100.7英哩的火球將楚奧特給三振出局。

首局大谷翔平就送出2K，其中與楚奧特對決花5球，用橫掃滑球讓他站著不動被三振，次局大谷翔平直球被鎖定，沃德（Taylor Ward）瞄準紅中偏低速球敲出右外野方向全壘打，接著孟卡達（Yoan Moncada）鎖定偏高橫掃球敲出二壘安打，靠著阿德爾（Jo Adell）的飛球上三壘，再靠倫吉佛（Luis Rengifo）高飛犧牲打回來得分。

Mike Trout at the plate to face Shohei Ohtani for the first time in an MLB game



Advantage: Shohei pic.twitter.com/StFAZfIrHv — MLB （@MLB） August 14, 2025

3局大谷翔平改變配球，開始大量使用二縫線速球，還用曲球將沙努爾（Nolan Schanuel）給三振，單局飆2K投出三上三下。4局大谷翔平再次對決楚奧特，此次用100.7英哩的火球將他三振出局，單局再飆2K無失分。

101 MPH paint from Shohei Ohtani to strike out Mike Trout again! pic.twitter.com/ZlIcwX6Q7A — MLB （@MLB） August 14, 2025

5局大谷翔平續投，對陣倫吉佛時他投出本場首顆卡特球，最後用今天極少出現的指叉球飆K，但接下來大谷控球不穩，遭歐哈皮（Logan O'Hoppe）敲安，再被特奧多西奧（Bryce Teodosio）敲出軟弱飛球落地形成安打，接著再遭到內托（Zach Neto）二壘安打狙擊失掉2分，此時大谷也被換下場，壘上跑者還是他的責任分。接替的班達（Anthony Banda）先三振掉楚奧特，再保送沃德，代打的摩爾（Christian Moore）飛球出局，未讓大谷再失分。

原本預計要投5局的大谷翔平，今天用賽季最多的80球投到4.1局，被打5支安打，送出7K，失掉4分都是責失分，防禦率上漲到3.47，大谷翔平叩關相隔736天的勝投資格失敗。

本場比賽大谷翔平大秀球種，包含直球、二縫線速球（伸卡球）、橫掃球、縱向滑球、曲球、卡特球、指叉球共7顆球。

