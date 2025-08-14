亞洲盃》台灣遭逆轉官方IG竟發迷因嘲諷 張承中：會嚴正溝通表達立場

台灣隊不敵伊朗。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊今凌晨在亞洲盃籃球錦標賽8強戰被伊朗逆轉，以75：78吞敗。未料FIBA亞洲盃官方IG竟發了一則迷因貼文，嘲諷意味濃厚，令台灣球迷炸鍋，不少人湧進該則貼文裡留言表達抗議。對此，籃協副秘書長張承中回應，他認為，官方社群發這樣的嘲諷梗圖非常不適當，並直指，這和FIBA的使命背道而馳，籃協也會嚴正溝通並表達立場。

台灣隊在8強戰面對伊朗，上半場打出好球，最多曾領先到21分，無奈下半場因高柏鎧陷入犯規麻煩，禁區失守情況下，遭對方逆轉，也有不少球迷認為，下半場哨聲對我國不利。賽後，FIBA官方IG卻發了一則梗圖，嘲諷意味十足，令台灣球迷相當不滿，湧入該則貼文底下留言，認為FIBA官方這樣的舉動相當不尊重在場上拚戰的球員。

針對這次風波，籃協副秘書長張承中表示，「FIBA官方社群發此種嘲諷式梗圖，非常不適當，勝敗兵家常事，但中立的主辦單位竟然傷口灑鹽，分化兩隊與球迷情感，與FIBA “Bring people together and unify all community“ 使命背道而馳。目前因為時差，還沒有聯繫到主辦單位以及小編，會嚴正溝通並表達立場。」

亞洲盃在IG上貼迷因梗圖導致台灣球迷不滿。（圖片取自亞洲盃IG）

