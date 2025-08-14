MLB》洋基桑托斯1人都沒解決大放火 條紋軍中止對戰雙城9連勝紀錄

洋基輸球。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基27歲右投桑托斯（Yerry De Los Santos）今天沒有解決任何一人失3分，讓洋基最終以1比4輸給雙城，條紋軍中止對戰雙城9連勝的紀錄。洋基輸球後，目前以64勝57敗排美聯外卡第三的位置。

洋基強打貝林傑（Cody Bellinger）第3局敲陽春砲先馳得點，雙城第4局靠基斯查爾（Luke Keaschall）適時安打追平，前5局打完兩隊打成1比1平手。洋基24歲新人右投施利特勒（Cam Schlittler）先發5局失1分後退場，最快丟到99.8英哩（約160.6公里）。

洋基右投桑托斯。（美聯社）

第6局洋基換桑托斯登板後援，卻連續被敲3安，包含雙城打者克萊門斯（Kody Clemens）關鍵二壘安打失2分，桑托斯只面對3個人次就退場。接替投球的洋基右投小萊特（Mark Leiter Jr.）在2出局後被雙城好手路易斯（Royce Lewis）敲二壘安打再掉1分， 雙城隊單局拿3分超前比數。

洋基打線全場僅5安，後面4局只再出現2安。桑托斯面對3人都沒解決失3分，吞本季首敗。

雙城明星右投萊恩（Joe Ryan）今交出6.2局失1分好投，賞7次三振，奪本季第12勝並列全大聯盟第三多，賽後防禦率為2.72。

Kody Clemens delivers a 2 run double and the Twins have an actual lead in NY pic.twitter.com/ffV9ENtIz4 — CJ Fogler （@cjzero） August 14, 2025

洋基24歲新人右投施利特勒。（法新社）

