晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基桑托斯1人都沒解決大放火 條紋軍中止對戰雙城9連勝紀錄

2025/08/14 13:46

洋基輸球。（美聯社）洋基輸球。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基27歲右投桑托斯（Yerry De Los Santos）今天沒有解決任何一人失3分，讓洋基最終以1比4輸給雙城，條紋軍中止對戰雙城9連勝的紀錄。洋基輸球後，目前以64勝57敗排美聯外卡第三的位置。

洋基強打貝林傑（Cody Bellinger）第3局敲陽春砲先馳得點，雙城第4局靠基斯查爾（Luke Keaschall）適時安打追平，前5局打完兩隊打成1比1平手。洋基24歲新人右投施利特勒（Cam Schlittler）先發5局失1分後退場，最快丟到99.8英哩（約160.6公里）。

洋基右投桑托斯。（美聯社）洋基右投桑托斯。（美聯社）

第6局洋基換桑托斯登板後援，卻連續被敲3安，包含雙城打者克萊門斯（Kody Clemens）關鍵二壘安打失2分，桑托斯只面對3個人次就退場。接替投球的洋基右投小萊特（Mark Leiter Jr.）在2出局後被雙城好手路易斯（Royce Lewis）敲二壘安打再掉1分， 雙城隊單局拿3分超前比數。

洋基打線全場僅5安，後面4局只再出現2安。桑托斯面對3人都沒解決失3分，吞本季首敗。

雙城明星右投萊恩（Joe Ryan）今交出6.2局失1分好投，賞7次三振，奪本季第12勝並列全大聯盟第三多，賽後防禦率為2.72。

洋基24歲新人右投施利特勒。（法新社）洋基24歲新人右投施利特勒。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中