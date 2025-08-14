晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球

亞洲盃》官方嘲諷迷因引爆怒火 TPBL：該尊重所有球隊和國家

2025/08/14 11:49

台灣隊惜敗伊朗。（取自FIBA官網）台灣隊惜敗伊朗。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊今在亞洲盃籃球錦標賽8強戰以75：78惜敗伊朗，無緣4強。未料，賽後FIBA亞洲盃官方IG竟出現針對勝負的嘲諷迷因，令不少台灣球迷炸鍋，紛紛湧入該則貼文留言，其中台灣職籃聯盟TPBL官方帳號也在該則貼文留言譴責，希望他們能尊重所有球隊和國家。

台灣隊今凌晨在8強戰面對伊朗，上半場打出好球，最多曾領先到21分，無奈下半場因高柏鎧陷入犯規麻煩，禁區失守情況下，遭對方逆轉，無緣挺進4強。

賽後，FIBA官方IG卻發了一則梗圖，嘲諷意味十足，加上FIBA亞洲盃的社群過去都只有比賽精采片段、比數等，從未出現這樣關於勝負的迷因圖，用意為何令人質疑。這則貼文也令台灣球迷相當不滿，紛紛湧入該則貼文底下留言，認為FIBA官方這樣的舉動相當不尊重在場上拚戰的球員。

TPBL這次亞洲盃有不少球員入選，包含高錦瑋、馬建豪、胡瓏貿、陳冠全、高柏鎧以及甫回到中信特攻的阿巴西，聯盟透過官方帳號在該則底下留言譴責，「我們希望FIBA身為世界籃球的管理組織，應該要對所有隊伍、國家維持同樣的尊重。」

FIBA官方IG出現嘲諷迷因貼文，TPBL留言表達抗議。（取自FIBA官方IG）FIBA官方IG出現嘲諷迷因貼文，TPBL留言表達抗議。（取自FIBA官方IG）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中