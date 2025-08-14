亞洲盃》官方嘲諷迷因引爆怒火 TPBL：該尊重所有球隊和國家

台灣隊惜敗伊朗。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊今在亞洲盃籃球錦標賽8強戰以75：78惜敗伊朗，無緣4強。未料，賽後FIBA亞洲盃官方IG竟出現針對勝負的嘲諷迷因，令不少台灣球迷炸鍋，紛紛湧入該則貼文留言，其中台灣職籃聯盟TPBL官方帳號也在該則貼文留言譴責，希望他們能尊重所有球隊和國家。

台灣隊今凌晨在8強戰面對伊朗，上半場打出好球，最多曾領先到21分，無奈下半場因高柏鎧陷入犯規麻煩，禁區失守情況下，遭對方逆轉，無緣挺進4強。

賽後，FIBA官方IG卻發了一則梗圖，嘲諷意味十足，加上FIBA亞洲盃的社群過去都只有比賽精采片段、比數等，從未出現這樣關於勝負的迷因圖，用意為何令人質疑。這則貼文也令台灣球迷相當不滿，紛紛湧入該則貼文底下留言，認為FIBA官方這樣的舉動相當不尊重在場上拚戰的球員。

TPBL這次亞洲盃有不少球員入選，包含高錦瑋、馬建豪、胡瓏貿、陳冠全、高柏鎧以及甫回到中信特攻的阿巴西，聯盟透過官方帳號在該則底下留言譴責，「我們希望FIBA身為世界籃球的管理組織，應該要對所有隊伍、國家維持同樣的尊重。」

FIBA官方IG出現嘲諷迷因貼文，TPBL留言表達抗議。（取自FIBA官方IG）

