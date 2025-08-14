MLB》大谷翔平二刀流賞7K無用 道奇跨季對天使7連敗、讓出國西龍頭

大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天大秀投打二刀流，「投手大谷」主投4.1局失4分、賞7次三振，包含兩度三振天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout），但道奇牛棚在比賽後段失守，最後以5比6敗給天使，這次雙方的3連戰遭橫掃、吞跨季對戰7連敗。道奇吞4連敗，也以68勝53敗居國聯西區第二，讓教士隊獨居國西龍頭。

大谷翔平首局擊出三壘安打，並靠隊友貝茲（Mookie Betts）的適時安打回來得分。道奇明星捕手史密斯（Will Smith）轟兩分砲，道奇1局上打進3分。

請繼續往下閱讀...

「投手大谷」首局用橫掃滑球讓楚奧特三振，但第2局被天使球星沃德（Taylor Ward）敲陽春砲、以及挨1支高飛犧牲打，單局失掉2分。大谷翔平第3局、第4局都沒有失分，包含用100.7英哩（約162公里）的火球再K掉楚奧特。

大谷翔平。（美聯社）

道奇打線4局上靠貝茲適時安、史密斯滿壘選保送，單局拿2分。但大谷翔平續投第5局遇到控球不穩，1出局後連續被敲2安，接著天使開路先鋒內托（Zach Neto）敲帶有2分打點的二壘安打，也讓大谷被換下場，無緣勝投資格。

道奇左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）從第6局登板，連2局無失分。但8局下連丟2次保送讓天使無人出局攻占一、二壘。道奇這時換火球新秀亨利奎茲（Edgardo Henriquez）登板，天使打者摩爾（Christian Moore）短打失敗、讓道奇一壘守佛里曼（Freddie Freeman）傳三壘封殺，下一棒的阿德爾（Jo Adell）敲投手前強襲球形成內野安打，亨利奎茲先三振倫吉佛（Luis Rengifo），但天使捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）敲帶有2分打點的超前安打，幫助逆轉戰局。

「投手大谷」先發4.1局用80球有50顆好球，被敲5安包含1轟，賞7次三振，失掉4分，賽後防禦率為3.47；而「打者翔平」全場4支1就是一支三壘安打，吞3次三振、選到1次保送，賽後打擊率為2成84。

LOGAN O'HOPPE!



THE @ANGELS TAKE THE LEAD IN THE BOTTOM OF THE 8TH! pic.twitter.com/Y54i3r5YoO — MLB （@MLB） August 14, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法