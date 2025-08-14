晴時多雲

TPBL》不是林書豪！ 新北國王再公布續約人選是洋將奧帝

2025/08/14 12:15

國王洋將奧帝（左）。（資料照，記者廖振輝攝）國王洋將奧帝（左）。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL衛冕冠軍新北國王今日宣布與奧帝完成續約。

自2022年加盟國王以來，奧帝優異的外線投射與豐富比賽經驗，成為禁衛軍攻防兩端的核心支柱，2024–25賽季例行賽，他以全面的得分、籃板保護與外線，場均繳出14.5分、6.9籃板的穩定輸出；在總冠軍系列賽中更火力全開，以15.8分、9.4籃板、1.4助攻，並搭配將近五成的三分命中率。

奧帝職業生涯足跡遍及NBA、歐洲多國聯賽及國際賽場，累積了豐厚的榮譽與經驗，而他在場上以果斷出手帶動全隊節奏，場下則主動指點年輕球員的站位、出手選擇與防守細節，幫助整體戰力成長。除了爭取隊史三連霸，他更渴望將多年累積的技術與比賽智慧傳遞給國王的年輕長人，尤其是蘇士軒，為球隊的未來打下更穩固的內線基礎。

奧帝表示：「我的目標就是贏得新賽季的冠軍，也希望和隊友們一起完成三連霸的壯舉。我知道我們將迎來新的教練團隊，前期理念和戰術可能會需要時間磨合，但我相信防守依然是球隊取勝的核心關鍵。我會盡全力在攻防兩端保持水準，同時把自己的經驗傳遞給年輕球員，讓我們在場上能更團結、更有韌性。」

