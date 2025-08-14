晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》哈里斯逆轉大滿貫！勇士單局海灌9分、大都會吞近9場第8敗

2025/08/14 12:34

哈里斯本場敲出逆轉滿貫砲，幫助勇士灌進9分大局奠定勝基。（路透）哈里斯本場敲出逆轉滿貫砲，幫助勇士灌進9分大局奠定勝基。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今日掛帥先發的卡拉斯科（Carlos Carrasco）狀況十分不理想，僅投2局就被敲出6支安打失掉6分，其中包括索托（Juan Soto）敲出本季第29發全壘打，讓球隊早早陷入大幅落後局面。

不過來到4局上半，勇士抓住大都會先發皮特森（David Peterson）的狀態下滑，敲出1支安打並選到3次保送打破鴨蛋，並靠著普洛法（Jurickson Profar）的清壘二壘安打以及歐森（Matt Olson）選到保送後，將皮特森打退場，換上蓋瑞特（Reed Garrett）接替投球。

然而更換投手後，並未澆熄勇士猛烈的攻勢，上來面對的第1名打者歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出安打，讓雙方僅剩1分差距，而在墨菲（Sean Murphy）保送上壘後，下一棒的哈里斯（Michael Harris II）鎖定紅中92.2英里（約148.4公里）卡特球，一棒扛出中外野方向逆轉比數的滿貫砲，並幫助球隊一舉打下9分大局。

除了哈里斯的全壘打外，6局上半歐蘇納也加入煙火秀，轟出本季第20發全壘打讓勇士再添2分，另外勇士牛棚車輪戰的策略奏效，3局以後讓對手一分未得，最終幫助球隊收下勝利。

