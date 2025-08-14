台中龍井國小手球隊奪丹麥U11女冠 施龍井與校同名贊助多年

龍井國小以8戰全勝佳績，勇奪丹麥-維堡國際手球U11女子組冠軍。（校方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中龍井國小女子手球隊，8月遠赴歐洲參加2025年丹麥-維堡國際手球分齡錦標賽，以8戰全勝佳績勇奪U11女子組冠軍，全隊返國由鄉情熱情放煙火迎接，而民間企業董座施龍井，因施父取名緣故贊助經費超過60萬元，校長張勇生說，感謝在地企業熱心協助子弟兵。

丹麥-維堡（Viborg Kommune）國際手球分齡錦標賽8月舉行，龍井國小以8戰全勝佳績勇奪U11女子組冠軍，全隊9日返國受到家長會長施議仁、120週年校慶主委張文慶等鄉親放炮迎接，今晚（14日）還將在梧棲區舉辦榮獲冠軍盛恩餐會，校長張勇生說，特別感謝鷹架董座施龍井，以ESG（永續社會）方式長期贊助手球隊經費。

請繼續往下閱讀...

施龍井表示，父親取名「龍井」與地方結下不解緣分，一家3兄弟哥哥取名龍飛，弟弟是龍禮，猜想可能是飛龍、地井互為天地緣故，而1984年創立實固公司，41年來為李安少年PI電影拍攝片場、五月天及張惠妹演唱會、台中東海大學路思義教堂本體修復，高雄海洋文化及流行音樂中心架設施工鷹架，也將廠房置地在龍井附近。

施龍井說，手球經費從龍井國小培訓營贊助到國中，也捐獻給龍井竹坑朝奉宮，國小女子手球隊奪下丹麥冠軍讓龍井鄉親臉上有光。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法