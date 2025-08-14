晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

台中龍井國小手球隊奪丹麥U11女冠 施龍井與校同名贊助多年

2025/08/14 12:45

龍井國小以8戰全勝佳績，勇奪丹麥-維堡國際手球U11女子組冠軍。（校方提供）龍井國小以8戰全勝佳績，勇奪丹麥-維堡國際手球U11女子組冠軍。（校方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中龍井國小女子手球隊，8月遠赴歐洲參加2025年丹麥-維堡國際手球分齡錦標賽，以8戰全勝佳績勇奪U11女子組冠軍，全隊返國由鄉情熱情放煙火迎接，而民間企業董座施龍井，因施父取名緣故贊助經費超過60萬元，校長張勇生說，感謝在地企業熱心協助子弟兵。

丹麥-維堡（Viborg Kommune）國際手球分齡錦標賽8月舉行，龍井國小以8戰全勝佳績勇奪U11女子組冠軍，全隊9日返國受到家長會長施議仁、120週年校慶主委張文慶等鄉親放炮迎接，今晚（14日）還將在梧棲區舉辦榮獲冠軍盛恩餐會，校長張勇生說，特別感謝鷹架董座施龍井，以ESG（永續社會）方式長期贊助手球隊經費。

施龍井表示，父親取名「龍井」與地方結下不解緣分，一家3兄弟哥哥取名龍飛，弟弟是龍禮，猜想可能是飛龍、地井互為天地緣故，而1984年創立實固公司，41年來為李安少年PI電影拍攝片場、五月天及張惠妹演唱會、台中東海大學路思義教堂本體修復，高雄海洋文化及流行音樂中心架設施工鷹架，也將廠房置地在龍井附近。

施龍井說，手球經費從龍井國小培訓營贊助到國中，也捐獻給龍井竹坑朝奉宮，國小女子手球隊奪下丹麥冠軍讓龍井鄉親臉上有光。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中