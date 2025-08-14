晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》免費漢堡來了！ 釀酒人豪取12連勝觸發超罕見福利

2025/08/14 13:33

釀酒人12連勝也觸發當地餐廳的免費漢堡發放條件。（美聯社）釀酒人12連勝也觸發當地餐廳的免費漢堡發放條件。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕釀酒人在今天以12：5橫掃海盜收下12連勝，該壯舉觸發一項自1940年代發起的「免費漢堡」，當地居民將可以至喬治偉伯（George Webb）餐廳領取免費的漢堡。

釀酒人伍德魯夫（Brandon Woodruff）今天主投4局無失分，他接受《美聯社》訪問時直言：「我很緊張。今天的比賽有著額外的賭注。我真的很想要免費的漢堡。誰不想要免費的漢堡呢？」

報導指出，喬治偉伯餐廳的促銷活動是在幾十年前舉辦，起初釀酒人還在小聯盟時的條件是17連勝，後續勇士隊自1953年從波士頓搬遷來密爾瓦基後，條件下降到13連勝，但勇士在1966年搬走前都沒達成。自1970年西雅圖飛行員搬遷到密爾瓦基改名釀酒人後，門檻調降為12連勝，釀酒人在1987年賽季以13連勝展開賽季，喬治偉伯餐廳也因此送出逾17萬個漢堡。

今天是釀酒人自2018年以來（該年為例行賽8連勝+季後賽4連勝），隊史第三次拿下12連勝，在本季稍早前他們曾一度拿下11連勝但被水手中斷。

喬治偉伯餐廳今天發文祝賀釀酒人拿下12連勝：「他們做到了！你知道這代表什麼嗎？免費的喬治偉伯漢堡要來了！我們對此興奮不已而且正勤加準備。請注意，現在還不能馬上領取漢堡。發送的日期以及細節將會在明天公布！」

釀酒人目前已76勝44敗位居大聯盟龍頭，在國聯中區領先第二名的小熊達7.5場，他們不僅創下自2018年以來的首次12連勝，更希望能夠打進季後賽，自2018年後再次闖進國聯冠軍賽。

