體育 棒球 學生棒球

睽違20年再登頂 台中青少棒勇奪2025 PONY小馬級世界冠軍

2025/08/14 13:45

台中青少棒勇奪2025 PONY小馬級世界冠軍。（圖：中山國中提供）台中青少棒勇奪2025 PONY小馬級世界冠軍。（圖：中山國中提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中棒球小將讓世界看見台灣！台中市中山、西苑、豐陽、向上國中組成的青少棒代表隊，今（14）日上午7時，在美國賓州舉行的「2025 PONY 世界青少棒錦標賽」冠軍戰，對上美國地主隊賓州華盛頓代表隊，終場以6比4力克對手，奪下世界冠軍，這也是台中市繼2005年後，睽違20年再次代表台灣奪得該項賽事冠軍。

台中市教育局指出，這也是此次組訓代表權的中山國中棒球隊繼日前在「2025 LLB 世界次青少棒錦標賽」奪冠後，時隔3日再次捧回世界冠軍金盃，台中小將一級棒，更讓世界看見台灣棒球的硬實力。

教育局指出，「2025 PONY 世界青少棒錦標賽」賽事於美國時間8月8日至13日在美國賓州匹茲堡舉行，比賽開打前夕，台中市代表隊陳恩選手先奪下由大會舉辦的跑壘大賽冠軍，為全隊注入信心與士氣。

教育局指出，賽事首戰，台中市青少棒代表隊以5比6敗給美西區加州代表隊，但球員們並未氣餒，反而全力以赴持續奮戰，在後續賽事中火力全開，接連擊敗美東區、加勒比海區及墨西哥區，三度對戰美西區代表隊，在敗部加賽中遭遇大雨延賽，仍以最高意志力順利挺進冠軍戰，最終面對地主隊美國賓州華盛頓代表隊，全隊同心協力、發揮最佳戰力，終於拿下睽違20年的冠軍金盃，成台灣之光。

中山國中新任校長王蒲寧表示，這份榮耀屬於全體教練、球員、家長、支持者及所有培育選手的國中、國小，更是台中市的驕傲，球員之前辛苦練球，憑堅強信心及意志，讓世界看見台灣棒球的力量；總教練藍文權也說，在球隊首場挫敗時勉勵球員，比賽不只是輸贏，更是學會面對逆境、不放棄希望的過程，他們在球場上展現了永不放棄的精神，是最珍貴的冠軍。

教育局表示，台中棒球代表隊代表台灣出賽，今年在LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙雙封王，不僅是運動場上的榮耀，盼鼓勵更多孩子勇敢追夢，在世界舞台表現自我。

