MLB》對「神鱒」飆162KM火球K！ 大谷翔平解析策略：他是最棒的

大谷翔平今天對決楚奧特賞2K。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇大谷翔平今天主投賽季最多的80球與4.1局，送出7K，但也失掉本季最多的4分，賽後他也針對今天的投球狀態做出總結，同時分享對決楚奧特（Mike Trout）的感想。

大谷翔平今天用80球投到第5局，被打5支安打，送出7K沒有保送，失掉4分都是責失分無關勝敗，道奇在比賽後段遭到逆轉，以5：6遭天使橫掃，苦吞跨季7連敗，加上同區教士贏球，道奇跌落龍頭，勝差來到1場。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平提到今天的投球表現時，率先回應第5局時的狀況，他表示希望在2好球後投到能夠讓打者揮空的位置，但卻被對手碰到球，這樣的情況就會出現像該局那樣的安打（軟弱的落地安打與紮實安打），大谷認為，自己如果能夠確實投到該投的位置，那就會有好的結果。

後續大谷翔平也表示，在5局的時候身體沒有感到疲勞，反而是用很好的感覺在投球，「對首位打者時我的感覺很好。就像前面講的，2好球後的決勝球投得比較甜，結果被打出2支安打，我覺得那部分是比較可惜的。」

談到重返天使投手丘登板，大谷翔平表示，這裡是有很多回憶的地方，也是自己喜歡的球場之一。能夠在這邊登板，對自己來說也是向前邁進的一天。對決跟楚奧特的經典對決，大谷翔平提到，他在那2個打席都有確實投到位：「有投到位跟沒有的打席在這場比賽呈現出完全相反的結果。」

101 MPH paint from Shohei Ohtani to strike out Mike Trout again! pic.twitter.com/ZlIcwX6Q7A — MLB （@MLB） August 14, 2025

大谷翔平被追問跟楚奧特對覺得感想時，大谷直言，以數據來說，用高角度的直球對決楚奧特並不好，所以他在投球組合上會考慮投到邊邊角角，並加上自己的感覺還有捕手史密斯（Will Smith）的感覺來進行球種上的選擇。「簡單來說是這樣。當然，他是非常好的打者，最大的前提就是能確實投到想要的位置，因此必須更加集中精神。」

至於對決前隊友們的心情？大谷翔平直言，與其說是對戰前隊友，不如說是在這座球場投球本身就是一件久違的事情。「我認為是很特別的經驗。當然如果能夠贏下來就更好了，但我會切換心態，調整好自己來迎接下一場比賽。」

今天大谷翔平投到本季最多的80球，但他認為自己意外地沒有感到疲勞，這應該是最棒的部分。

最後大谷翔平又被問到第二打席三振楚奧特的速球是本場最快一球時（約162公里）回應：「剛剛說過，我認為他是最棒的打者。所以必須要在自己擁有的球路中，不斷投出自己認為最好的一球。最終能在最好的位置投出最好的球。我覺得也是今天的比賽中的一個亮點。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法