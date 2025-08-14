MLB》恐無緣對決老東家 洋基重砲高德施密特膝傷預計進IL

高德施密特。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基總教練布恩（Aaron Boone）在今天與雙城的比賽後宣布，陣中一壘重砲高德施密特（Paul Goldschmidt）因膝傷緣故，預計會進入傷兵名單（IL），與老東家紅雀的系列賽可能將會缺席。

昨日雙方系列賽的第2戰，3局上半巴克斯頓（Byron Buxton）擊出一壘界外區的高飛球，高德施密特在移動腳步時出現打滑的情形，雖然依舊接殺出局但也導致右膝直接撞到地面，可能是受傷的原因，球團表示經過檢查後發現是輕度膝關節扭傷以及發炎，高德施密特也說他希望這只是短暫的缺席，能避免進入傷兵名單。

請繼續往下閱讀...

今天的比賽高德施密特雖然沒有先發，但在7局下二壘有人，雙城換上左投方德柏克（Kody Funderburk）來面對左打的威爾斯（Austin Wells），此時球團並未讓他代打接替本場沒有安打的威爾斯，終場洋基則以1：4吞敗，賽後也傳出他的傷情。

高德施密特在今年季前以1年1250萬美元（約3.7億台幣）的合約從紅雀轉戰洋基，目前112場出賽打出110支安打，打擊三圍.276/.331/.422，外帶10發全壘打與40分打點進帳，標準化進攻指數（OPS+）107。

Paul Goldschmidt injured his knee on a pop-up, per @BryanHoch



This would seem to be when it happened pic.twitter.com/XVy7aVjlsW — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） August 14, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法