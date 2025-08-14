晴時多雲

看職棒也能帶毛小孩入場囉 桃市府首度在樂天桃園球場規劃寵物友善空間 平日門票350元

2025/08/14 14:12

桃園市府動物保護處首度於樂天桃園棒球場規劃專屬寵物友善空間。（桃園市府農業局提供）桃園市府動物保護處首度於樂天桃園棒球場規劃專屬寵物友善空間。（桃園市府農業局提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府動物保護處首度於樂天桃園棒球場規劃專屬寵物友善空間，打造全國首創「棒球場寵物樂園」創新觀賽體驗，規劃2樓看台區、1樓室內區、1樓毛孩跑跳區等3大亮點區域，預計8月22日啟用，專區門票預計後天起預售，平日場次每張350元、假日場次500元，每張門票提供1人及1隻毛孩入場。

市府農業局長陳冠義表示，市府落實寵物友善城市，與中職球隊樂天桃猿合作，打造全新寵物觀賽友善設施，3大亮點區域包含配置長椅與毛孩專屬休息小屋，讓飼主與毛孩共同觀賞賽事的「看台區」、具遮蔽設計與人工草與桌椅，適合毛孩間歇放鬆休息的「室內區」，以及設置安全圍欄，並設有球棒造型設施，讓毛小孩能安心活動的「毛孩跑跳區」，寵物友善專區也備有寵物尿布墊、除臭噴霧、紙巾等。

動保處長王得吉表示，基於維護場內秩序與動物安全考量，入場毛孩限於「1樓毛孩跑跳區」可免牽繩自由移動，寵物樂園其餘區域則需攜帶牽繩及必要安全配備；動保處8月22日起，也於球場外圍周邊，為民眾提供3天免費寵物健檢、狂犬病疫苗及晶片施打。1樓毛孩跑跳區公共場域，未來擬規畫非賽事的特定時段，開放一般民眾帶毛小孩使用。

樂天桃園棒球場「棒球場寵物樂園」專區門票平日場次每張350元、假日場次500元。（桃園市府農業局提供）樂天桃園棒球場「棒球場寵物樂園」專區門票平日場次每張350元、假日場次500元。（桃園市府農業局提供）
「棒球場寵物樂園」包含1樓毛孩跑跳區。（桃園市府農業局提供）「棒球場寵物樂園」包含1樓毛孩跑跳區。（桃園市府農業局提供）
桃園市府動物保護處首度於樂天桃園棒球場規劃專屬寵物友善空間。（桃園市府農業局提供）桃園市府動物保護處首度於樂天桃園棒球場規劃專屬寵物友善空間。（桃園市府農業局提供）

