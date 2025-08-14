TPBL》台新戰神網羅塞普勒斯歸化 新球季洋將人選大致敲定了

TPBL台新戰神今天宣布塞普勒斯歸化球員威力斯加盟。（台新戰神提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕TPBL台新戰神今天宣布塞普勒斯歸化球員威力斯（Darral Willis）加盟，總經理林祐廷認為，威力斯具出色的身體對抗性及優異的防守卡位意識，能捍衛禁區且擁有優異的外線投射手感，攻防兩端都為團隊帶來很大的幫助，「我們期待威力斯能像他的名字一樣，為團隊帶來十足的『威力』，在攻防都發揮關鍵影響力。」

出生於美國威斯康辛州，威力斯擁有206公分，於2025 EuroBasket資格賽首戰對波士尼亞攻下22分，包含4記三分球，外帶13籃板，展現全面的進攻手段與籃板保護能力。

29歲的威力斯2018年大學畢業後展開職業生涯，效力賽普勒斯Keravnos即奪下賽普勒斯甲級籃球聯賽冠軍，亦於賽普勒斯盃決賽中單場豪取 40 分、17 籃板，榮膺盃賽 MVP。先後征戰俄羅斯、法國、義大利、南韓、日本、希臘等各國聯賽，累積豐富的國際賽場經驗。

威力斯在2023–24賽季加盟日本 B.League LEVANGA北海道，繳出場均15.7分、7.6 籃板、1.4助攻，三分命中率 34.8%，更曾有單場31分演出，展現其穩定得分能力與內外線兼備的全能身手。

威力斯在2024–25賽季加入希臘 GBL Aris Midea Thessaloniki多次繳出雙十表現，展現強大的禁區統治力與進攻火力。戰神總教練許皓程看中威力斯的身高條件與內外線進攻的發揮，具靈活的腳步與穩定的投籃手感，「他在歐洲與日本賽場都維持穩定表現，既能在禁區強攻，也能拉到外線投籃。」

許皓程指出，威力斯能勝任中鋒與鋒線位置的延伸四號球員，能串聯內外線攻防，不僅在得分與防守端有貢獻，還能扮演「場上教練」角色，帶領團隊充分發揮實力。

林祐廷透露，新賽季洋將人選已大致敲定，現正進行最後合約細節洽談；許皓程補充，團隊在各個位置上都持續評估補強，傾向延攬能勝任多個位置、具調度彈性的球員，藉此提升整體戰力與場上靈活度，並期盼新洋將能與團隊快速磨合，為戰神帶來更多變化與競爭力。

