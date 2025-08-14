晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》1個月前領先9場勝差全沒了！道奇失守國西龍頭 教頭也訝異

2025/08/14 15:17

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天以投手二刀流出擊對決前東家天使，「投手大谷」主投4.1局失4分，但道奇牛棚失守，最後以5比6輸球，道奇吞下跨季對天使的7連敗，同時近期苦吞4連敗，也讓出國聯西區龍頭寶座。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「我從沒想到現在會掉落這個位置。」

道奇在美國時間7月4日的時候，曾一度領先國西第二的教士多達9場，但道奇近33場苦吞21敗，而教士近10戰8勝、近期4連勝，讓教士隊以69勝52敗的戰績，自今年4月25日之後再度獨居國聯西區龍頭。道奇則以68勝53勝排國西第二、與教士有1場勝差。

「我們現在就處在這個位置，這是我們自己造成的。」羅伯斯指出，「我原本沒有預料到我們會到（分區）第二。」

道奇輸球。（法新社）道奇輸球。（法新社）

「這場輸球顯然很難接受，但我喜歡我們打球的表現。這就是棒球，現在的情況就是這樣。」羅伯斯說，「我們不太習慣這種情況，我們陷入低潮，說到底，就是在有機會贏球時沒能守住比賽，或者是進攻有機會時沒能追加分數。」

對於教士隊登上國西龍頭，羅伯斯說，「我認為過去10年我們明顯主宰分區，從地理角度來說，贏得分區冠軍，我認為他們正嘗試超越我們...他們幾年前在季後賽擊敗我們，那是一回事。而我們去年贏了。」

