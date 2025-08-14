亞洲盃》惹怒眾人！ FIBA「怕了」刪嘲諷台灣的迷因貼文

台灣隊惜敗伊朗。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲盃男籃賽，台灣隊今天遭伊朗逆轉無緣晉級4強，沒想到FIBA賽後發出嘲諷式迷因貼文，引發球迷憤怒。對此籃協表示非常不適當，將嚴正溝通，不過被眾多網友抨擊的FIBA已經正式把貼文下架。

台灣隊本屆亞洲盃堪稱近10年最強，不僅囊括旅外陳盈駿、林庭謙及劉錚，還加入台美混血「賀家兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton），幫助台灣隊睽違12年前進8強，甚至有機會重返4強，可惜8強面對伊朗花光21分領先優勢，以3分之差抱憾吞敗，全隊賽後露出不甘心情緒。

然而，台灣球迷處於遺憾情緒當中，國際籃球總會（FIBA）賽後於社群媒體發出嘲諷式哏圖，更是挑起眾人怒火，隨即灌爆該篇貼文的留言區，紛紛抨擊FIBA不尊重。台灣職業籃球大聯盟（TPBL）甚至以英文留言聲援球員，「希望FIBA對每支參賽球隊保持相同的尊重。」

籃球協會副秘書長張承中強調會跟FIBA嚴正溝通並表達立場。如今，FIBA在外界抨擊之下，就把該貼文刪除，只是尚未發出相關聲明向台灣隊道歉。

