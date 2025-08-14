晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球

亞洲盃》惹怒眾人！ FIBA「怕了」刪嘲諷台灣的迷因貼文

2025/08/14 14:23

台灣隊惜敗伊朗。（取自FIBA官網）台灣隊惜敗伊朗。（取自FIBA官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲盃男籃賽，台灣隊今天遭伊朗逆轉無緣晉級4強，沒想到FIBA賽後發出嘲諷式迷因貼文，引發球迷憤怒。對此籃協表示非常不適當，將嚴正溝通，不過被眾多網友抨擊的FIBA已經正式把貼文下架。

台灣隊本屆亞洲盃堪稱近10年最強，不僅囊括旅外陳盈駿、林庭謙及劉錚，還加入台美混血「賀家兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton），幫助台灣隊睽違12年前進8強，甚至有機會重返4強，可惜8強面對伊朗花光21分領先優勢，以3分之差抱憾吞敗，全隊賽後露出不甘心情緒。

然而，台灣球迷處於遺憾情緒當中，國際籃球總會（FIBA）賽後於社群媒體發出嘲諷式哏圖，更是挑起眾人怒火，隨即灌爆該篇貼文的留言區，紛紛抨擊FIBA不尊重。台灣職業籃球大聯盟（TPBL）甚至以英文留言聲援球員，「希望FIBA對每支參賽球隊保持相同的尊重。」

籃球協會副秘書長張承中強調會跟FIBA嚴正溝通並表達立場。如今，FIBA在外界抨擊之下，就把該貼文刪除，只是尚未發出相關聲明向台灣隊道歉。

FIBA賽後發出嘲諷式迷因貼文，引起台灣球迷憤怒。（取自FIBA ASIA官方IG）FIBA賽後發出嘲諷式迷因貼文，引起台灣球迷憤怒。（取自FIBA ASIA官方IG）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中