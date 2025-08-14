MLB》首度砲轟老隊友大谷翔平 天使強打沃德讚嘆球路變化莫測

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天首度以投手身分對決老東家天使，先發4.1局挨轟失4分無關勝敗，道奇終場以5：6輸球，苦吞跨季對戰7連敗。從大谷手中敲出全壘打的前隊友沃德（Taylor Ward）受訪表示，與大谷的對戰對他來說有特別的意義。

大谷翔平今天主投4.1局用80球，雙雙刷新本季單場新高，被敲5支安打失4分，送出7K沒有保送，責失分也是本季單場最多，最快球速達100.7英哩（約162公里），防禦率上漲到3.47，無緣相隔736天的勝投。

大谷翔平在2局下1好2壞時，被天使左外野手沃德逮中一顆紅中97.3英哩（約156.6公里）的火球，把球擊成右外野陽春砲，本季第29轟出爐，連續2場開轟。沃德曾和大谷曾同隊6年，首度對決前隊友，對戰首打席就開轟，沃德賽後受訪表示，很期待與大谷進行投打對決，一直都很想試試看是怎樣的感覺。

沃德坦言，大谷所投出的每一球的軌跡都不一樣，第一次打席看到的速球，和第二次打席的速球是不一樣的，有時會稍微下沉，有時會略微上竄，還可能帶有其他變化，連橫掃球也是如此，所以老實說，真的很難預測球會飛往哪裡。沃德本季對戰道奇敲出4轟創下隊史紀錄，這也是天使自2007年之後首度在主場橫掃道奇，他坦言，這對球隊來說是一件很棒的事情。

沃德。（法新社）

Taylor Ward takes Ohtani deep for his 29th homer of the year! pic.twitter.com/PHiaue14OE — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 14, 2025

