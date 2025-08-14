晴時多雲

體育 競技運動

田徑》破全國紀錄選手獲獎 東華扶輪社獎金激勵田徑好手

2025/08/14 15:47

台北市東華扶輪社於今天中午舉行「第十六屆東華田徑獎學金頒獎典禮」，本獎學金自設立以來持續鼓勵全台優秀田徑選手與教練，致力推動台灣基層田徑運動發展。（東華扶輪社提供）台北市東華扶輪社於今天中午舉行「第十六屆東華田徑獎學金頒獎典禮」，本獎學金自設立以來持續鼓勵全台優秀田徑選手與教練，致力推動台灣基層田徑運動發展。（東華扶輪社提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台北市東華扶輪社於今天中午舉行「第十六屆東華田徑獎學金頒獎典禮」，本獎學金自設立以來持續鼓勵全台優秀田徑選手與教練，致力推動台灣基層田徑運動發展。

本屆頒發獎學金與獎金給予19位傑出得主，包括破全國紀錄選手6位、學生組選手9位、優良教練3位與特別獎1位。獎學金總金額逾44萬元，期盼激勵更多青年投入田徑運動，並支持指導教練們的無私奉獻。

破全國紀錄者名單如下：徐苡絜（台北市立大學）、李慈雲（國立體育大學）、余雅倩（杭州亞運國手）、江靜緣（桃園高中）、吳政諺（台灣師範大學）、簡子傑（日本留學）都獲頒3萬台幣。學生組涵蓋北中南優秀田徑選手，包含陳柏諺（大同高中）、林語萱（斗南高中）等9人，每人獲頒2萬台幣。

東華扶輪社也另表揚3位優良教練黃春榮（五權國中）、楊至傑（斗南高中）、莊一鴻（桃園瑞原國中），以及特別獎得主吳慕安（高雄市文山高中一年級）。東華扶輪社社長丁予嘉表示：「我們相信持續的關注與資源投入，將有助於孕育未來的田徑之星，也讓社會看見這些選手背後的努力與價值。」

