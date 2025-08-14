中職》兄弟洋將重大異動！註銷德保拉 雙方已談明年規劃

德保拉。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者龔乃玠／台中報導〕在經過教練團與球團多方考量決議下，中信兄弟球團將註銷洋投德保拉（José DEPAULA），改登錄洋投柯威士（William Cuevas）以增加團隊投手戰力。德保拉也將繼續在中信兄弟屏東二軍基地積極復健，期待德保拉早日康復，明年續披黃袍強勢回歸。
德保拉（José DEPAULA）於6月4日客場出戰樂天桃猿的賽事中，因手臂出現不適狀況退場休息，教練團也以保護選手考量基準下，讓德保拉下二軍復健調整，在復健過程中，德保拉仍因手部反覆出現不適狀況，需不定時調整復健訓練與積極往返醫院檢查。
在經過教練團多方考量決議下，決定在洋將戰力佈局註銷洋投德保拉，登錄洋投柯威士（William Cuevas）以增加團隊投手戰力。中信兄弟球團也與德保拉完成復健協議，今年將與勝騎士一同在二軍持續復健與調整，也期許德保拉明年能夠強勢回歸，持續披上黃袍與兄弟們並肩奮戰，同時也為在中職的個人紀錄持續努力推進。
德保拉透過球團影片表示，「我會努力復健，讓身體更強壯，為明年球季把身體調整到百分之百的狀態。」他更透露，跟球隊有談過明年的規劃，「我希望明年若能健康地再次見到大家，你們也能像以往一樣繼續支持我，我保證會努力復健與訓練。如果上帝允許，我希望能在這裡繼續投很多年。」
