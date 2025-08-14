晴時多雲

體育 網球

網球》美網混雙改制炒話題 地主女將佩古拉轟一意孤行

2025/08/14 16:02

佩古拉。（資料照，法新社）佩古拉。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國網球公開賽女子求新立異，在混雙賽事進行變動，但地主選手佩古拉（Jessica Pegula）卻不買單，還痛批官方是一意孤行，缺少與球員溝通。

今年美網混雙出現重大變革，脫離原本單、雙打會內賽期間進行的傳統大滿貫模式，籤表從32席縮減為16席，並提前趕在8月19、20日共兩天完成，希望透過人氣球星組隊角逐的新型態賽制，一舉炒熱話題與商機。

佩古拉說：「我很榮幸被邀請參賽，這會是一場精彩賽事，我相信會很有趣，球迷也會很享受，但考慮到他們的操作方式，我認為確實不夠妥當，我們很驚訝收到這消息，必須承認美網在改變賽事有點偷偷摸摸，他們沒告訴任何人，就這樣單方面實施。」

佩古拉質疑美網並沒有跟球員溝通，「作為球員，我們一直努力與賽事加強溝通渠道，我覺得當初就賽制改革的未來進行更好交流，我們的反應可能會有所不同，雙方對立也不至於如此尖銳。」

「球迷依然會興致勃勃觀賽。」佩古拉說：「但當那麼多球員憤怒表示參賽權益被剝奪，說明賽事方肯定存在過失，這種情況肯定弊大於利，許多雙打選手抱怨這本是他們謀生途徑，如今卻被剝奪，我希望賽事方可以和我們進行更充分溝通。」

