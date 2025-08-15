千賀滉大對決勇士、史庫柏爾大戰雙城 今日賽事預告與轉播

千賀滉大。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，大都會在主場迎戰勇士，將派出日籍強投千賀滉大，挑戰本季第8勝，另一場為老虎作客出戰雙城，美聯防禦率王史庫柏爾（Tarik Skubal）力拚本季第12勝，同時也企圖搶下美聯三振王的寶座，請球迷不要錯過！

中職今天有3場轉播，分別是富邦悍將在大巨蛋對決中信兄弟上演金控大戰，由魔力藍強碰黃博多，台鋼雄鷹與統一獅交手，由吉田一將大戰蒙德茲，以及味全龍將迎戰樂天桃猿，鋼龍尬波賽樂，請喜愛中職球迷準時收看。

MLB

07：00 勇士VS大都會 愛爾達體育1台

07：30 老虎VS雙城 緯來體育台

世界運動會

09：55 台灣隊 滑輪運動 競速場地賽男/女1000公尺計時賽準決賽 愛爾達體育3台

18：25 台灣VS中國 沙灘合球 混團預賽 愛爾達體育4台

日職

17：00 巨人VS阪神 DAZN1

17：00 樂天VS火腿 DAZN2

中職

18：30 兄弟VS悍將 愛爾達體育2台、MOMO TV

18：30 統一VS台鋼 愛爾達體育1台

18：30 樂天VS味全 緯來體育、愛爾達體育3台

