MLB》讚嘆火球「快如閃電」 一棒把大谷翔平打退場的天使內托：很幸運...

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使游擊手內托（Zach Neto）今在5下敲出2分打點二壘安打，一棒把道奇先發投手大谷翔平打退場，賽後內托透露對戰策略。

內托的二壘安打幫助球隊追至1分差距，後續天使也反敗為勝，以6：5擊敗道奇，談到這支帶動氣勢的長打，內托表示：「很幸運剛好抓到他的失投球，這是非常、非常關鍵的一擊。」

請繼續往下閱讀...

內托直呼大谷的球很難打，自己的策略就是等待失投球攻擊，「很高興我做到了。」

內托也回憶與大谷的首次對決，是在2023年春訓的Live BP（實戰投打練習），「那是我第一次參加大聯盟春訓，他在練投，然後球隊讓我上場打擊，那時我只和他對決1個打席。」

內托日前透露大谷就像他的大哥哥，今天當大谷上到二壘時，兩人也有不少互動，內托表示：「他非常出色，能看到他健康重返投手丘，真的很高興。」

內托持續讚賞「投手大谷」，「他的球快如閃電，現在能飆到102英哩，而且他的球路多變，你永遠不知道下一球會是什麼，要打中他的球非常困難。」

Zach Neto is a superstar!



pic.twitter.com/m8yoSaxDlz — Adam Rank （@adamrank） August 14, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法