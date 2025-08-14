MLB》飆出本季個人最速奪三振火球！ 大谷翔平K掉楚奧特寫紀錄

楚奧特和大谷翔平。（本報合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天首度以投手身分對決老東家天使，自經典賽後再度上演與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）夢幻對決，賞了對手2K，更飆出100.7英哩（約162公里）的火球將其三振出局。大谷這顆火球也是他轉隊至道奇以來，本季最速奪三振速球，更寫下驚人紀錄。

日本隊在2023年世界棒球經典賽冠軍戰對決美國，「投手大谷」當時在第9局登板，用再見三振解決楚奧特，幫助日本隊奪冠。今天是兩人相隔2年多來再度上演經典對決。

大谷翔平1局下首打席對決楚奧特，兩人先點頭致意，纏鬥5球後，在2好3壞時用86.8英哩的內角橫掃球K掉對手，楚奧特站著不動吞三振，當場也笑了出來。大谷翔平4局下大谷翔平再度與楚奧特交手，在2好2壞後飆出100.7英哩的火球將其三振出局，大谷此役對決占了上風。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）列出，大谷在大聯盟與經典賽三振時最快球速的紀錄，今天這顆100.7英哩的火球並列史上第5快，最快的是2023年3月16日在經典賽對戰義大利，大谷曾用102英哩（約164.1公里）的最速火球，三振掉皇家強打帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）。

大谷翔平今天主投4.1局用80球，雙雙刷新本季單場新高，被敲5支安打失4分，送出7K沒有保送，責失分也是本季單場最多，防禦率上漲到3.47，無緣相隔736天的勝投。

101 MPH paint from Shohei Ohtani to strike out Mike Trout again!pic.twitter.com/ZlIcwX6Q7A — MLB （@MLB） August 14, 2025

