體育 籃球 TPBL

籃球》球迷快看！雲豹邀請NBA尼克球星湯斯 現身月底三對三籃球賽

2025/08/14 16:48

尼克球星現身比賽。（雲豹提供）尼克球星現身比賽。（雲豹提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台啤永豐雲豹今宣布，將於8月28日（四）與桃園大溪笠復威斯汀度假酒店合作，在飯店戶外籃球場舉辦首屆 「Westin Cup 三對三籃球賽」，本次賽事獲永豐銀行支持特別邀請五度入選全明星的NBA尼克當家中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns） 親臨閉幕式，與參賽者近距離互動及合影，為賽事增添國際亮點。

創新賽制親子與球迷同場熱鬧交流，賽事分為兩組「豹隊組」無差別混打，預賽及複賽採循環賽制，四強晉級決賽。「家庭組」需至少一名12歲以下小朋友參賽，預賽採循環制，複賽與決賽為單淘汰制。

本次賽事提供所有參賽者兩種報名方案，分為標準方案每隊 4999元，含閉幕式團體合影（每隊乙張）、晉級複賽贈「大溪威斯汀知味西餐廳」平日單人餐券四張（5520元）、每隊隊員皆享住宿券抽獎資格；尊榮方案每隊 29999元，額外加贈每位隊員與唐斯單獨合影（每隊至多四張）、及唐斯簽名海報每隊乙張。「豹隊組」及「家庭組」兩組冠軍隊伍可獲得價值逾$20,000「大溪威斯汀平日住宿券」乙張、唐斯簽名籃球乙顆及獎金10000元；亞軍獎金5000元、季軍獎金3000元，報名至8月25日中午12時截止，數量有限，報完為止。

此外，湯斯除了8月28日（四）出席「Westin Cup 三對三籃球賽」活動，另唐斯也受桃園市政府邀請，將出席「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」，並為「第九屆桃園盃全國三對三籃球賽」決賽站台，透過NBA籃球巨星的名氣加持，為桃園注入更多國際關注與體育外交。

