晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》狀元劉丞勳和攻城獅正式簽約 大方談最想學習的對象

2025/08/14 18:01

劉丞勳新賽季將披上13號紫色戰袍。（新竹攻城獅提供）劉丞勳新賽季將披上13號紫色戰袍。（新竹攻城獅提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹御嵿攻城獅本週於TPBL新人選秀會第一輪第一順位選中來自健行科大的劉丞勳，今日球團正式宣佈已與劉丞勳完成簽約並正式加盟，新賽季他將披上13號戰袍。

劉丞勳現年22歲，身高192公分90公斤，主打位置為後衛，於大四賽季正式成為UBA大專籃球聯賽歷史總得分王。在大學4年期間，留下場均16.2分、7籃板、2.2助攻、三分球命中率達到38.3％。且劉丞勳在大二至大四連續帶領健行科大闖入UBA公開一級冠軍賽。

劉丞勳自學生時期起即是位被教練認可的「訓練狂」，他嚴以律己的訓練態度也是攻城獅球團選擇他的原因之一。談到有關狀元郎的未來規劃，總教練威森表示：「現階段他或許會比較適合得分後衛，但是我們會再透過個人訓練去觀察他轉型一號的可能性。除此之外，我們非常欣賞他的個性，希望他踏入職業賽場後，也能持續保持初心精進自己！」總經理張樹人也對於本次選秀會結果感到滿意，「我們相信丞勳是本屆選秀會中最適合攻城獅的球員，期待他在新賽季就能為球隊做出貢獻。」

「UBA歷史總得分王」劉丞勳正式簽約加盟攻城獅。（新竹攻城獅提供）「UBA歷史總得分王」劉丞勳正式簽約加盟攻城獅。（新竹攻城獅提供）

在正式加盟攻城獅前，劉丞勳對於攻城獅也有一定的了解，他說：「其實我之前蠻常來新竹看比賽，非常喜歡攻城獅主場的氛圍，完全感受到新竹的凝聚力。我已經迫不及待以球員身份踏上主場，希望新賽季獅紫軍們可以進場為我們吶喊！」

談到攻城獅隊內最想學習的球員，劉丞勳認為李啓瑋學長是他的學習榜樣，劉丞勳說：「有觀察到啓瑋學長上賽季個人狀況較不理想，但他依舊維持正能量幫助團隊，這精神非常值得我效仿。」在正式投入團隊訓練後，劉丞勳表示：「之前就有看過威森總教練提到他非常重視每一位球員防守端的表現，新賽季我的個人目標是，要成為教練在防守第一個會想到的球員。」

今日為劉丞勳正式成為職業球員的第一天，除了與球團完成簽約外，也正式投入團隊訓練，並完成西班牙LAL拉娜洗衣品牌業配短片拍攝、至NOUS Barbershop美式理髮廳做髮型修容整理、參與新進球員季前會議。豐富的行程也讓狀元郎表示：「成為職業球員的第一天就是震撼教育，除了行程滿檔外，也更認知到現在的身份與學生運動員完全不一樣，我們要為球隊、球迷、贊助商負責，這是我今天最大的收穫之一。」

劉丞勳於加盟日參與新進球員教育訓練。（新竹攻城獅提供）劉丞勳於加盟日參與新進球員教育訓練。（新竹攻城獅提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中