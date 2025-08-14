TPBL》狀元劉丞勳和攻城獅正式簽約 大方談最想學習的對象

劉丞勳新賽季將披上13號紫色戰袍。（新竹攻城獅提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹御嵿攻城獅本週於TPBL新人選秀會第一輪第一順位選中來自健行科大的劉丞勳，今日球團正式宣佈已與劉丞勳完成簽約並正式加盟，新賽季他將披上13號戰袍。

劉丞勳現年22歲，身高192公分90公斤，主打位置為後衛，於大四賽季正式成為UBA大專籃球聯賽歷史總得分王。在大學4年期間，留下場均16.2分、7籃板、2.2助攻、三分球命中率達到38.3％。且劉丞勳在大二至大四連續帶領健行科大闖入UBA公開一級冠軍賽。

劉丞勳自學生時期起即是位被教練認可的「訓練狂」，他嚴以律己的訓練態度也是攻城獅球團選擇他的原因之一。談到有關狀元郎的未來規劃，總教練威森表示：「現階段他或許會比較適合得分後衛，但是我們會再透過個人訓練去觀察他轉型一號的可能性。除此之外，我們非常欣賞他的個性，希望他踏入職業賽場後，也能持續保持初心精進自己！」總經理張樹人也對於本次選秀會結果感到滿意，「我們相信丞勳是本屆選秀會中最適合攻城獅的球員，期待他在新賽季就能為球隊做出貢獻。」

「UBA歷史總得分王」劉丞勳正式簽約加盟攻城獅。（新竹攻城獅提供）

在正式加盟攻城獅前，劉丞勳對於攻城獅也有一定的了解，他說：「其實我之前蠻常來新竹看比賽，非常喜歡攻城獅主場的氛圍，完全感受到新竹的凝聚力。我已經迫不及待以球員身份踏上主場，希望新賽季獅紫軍們可以進場為我們吶喊！」

談到攻城獅隊內最想學習的球員，劉丞勳認為李啓瑋學長是他的學習榜樣，劉丞勳說：「有觀察到啓瑋學長上賽季個人狀況較不理想，但他依舊維持正能量幫助團隊，這精神非常值得我效仿。」在正式投入團隊訓練後，劉丞勳表示：「之前就有看過威森總教練提到他非常重視每一位球員防守端的表現，新賽季我的個人目標是，要成為教練在防守第一個會想到的球員。」

今日為劉丞勳正式成為職業球員的第一天，除了與球團完成簽約外，也正式投入團隊訓練，並完成西班牙LAL拉娜洗衣品牌業配短片拍攝、至NOUS Barbershop美式理髮廳做髮型修容整理、參與新進球員季前會議。豐富的行程也讓狀元郎表示：「成為職業球員的第一天就是震撼教育，除了行程滿檔外，也更認知到現在的身份與學生運動員完全不一樣，我們要為球隊、球迷、贊助商負責，這是我今天最大的收穫之一。」

劉丞勳於加盟日參與新進球員教育訓練。（新竹攻城獅提供）

