體育 籃球 學生籃球

花蓮菁英盃》備戰10月HBL資格賽 泰山高中全台征戰累積實力

2025/08/14 18:53

泰山高中全台征戰累積經驗（記者林岳甫攝）泰山高中全台征戰累積經驗（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／花蓮報導〕泰山高中暑假四處征戰，希望能讓球員累積更多經驗，這次花蓮菁英盃全國籃球錦標賽也沒有缺席，尤其陣中還有3位來自花蓮的子弟兵，希望藉由在台灣的多場盃賽，跟每個地方有更多的連結。

泰山上屆HBL男子甲級16強預賽出局，HBL新球季要從10月登場的資格賽開始，黑衫軍今年暑假就參加各大比賽累積實力。總教練廖文彬指出，從7月先自己舉辦泰帥盃，再來也從台南、嘉義、彰化、基隆等地參賽賽，期望給予球員更多實戰經驗。

廖文彬表示，現在招生管道相當多元，也希望藉由到各地參賽跟每個地方有更多認識，再來現在陣中也有3位花蓮國風國中的球員，所以就來菁英盃參賽，讓家長也能看看兒子。值得一提的是，國風國中教練莊子毅的兒子莊謹鴻目前也是泰山的一員。

泰山新學年HBL將尋求從資格賽脫穎而出，兩大內外主力為目前養傷中殷瑞隆，以及高二後衛詹竣丞，其中詹竣丞日前在長耀盃對陣政治大學還有單場30分、6助攻的亮眼表現，廖文彬希望這位後衛，除了展現得分能力，場上的視野要更好，才能帶領隊友迎接每場硬仗。

泰山高中全台征戰累積經驗（記者林岳甫攝）泰山高中全台征戰累積經驗（記者林岳甫攝）

