MLB》二刀流搶國聯MVP沒對手！ 美媒預測大谷再創鬼神賽季

2025/08/15 06:56

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平本季生涯個人力拚第4座MVP與三連霸偉業。《ESPN》專欄作家杜立德（Bradford Doolittle）撰文指出，大谷目前依舊穩居國聯MVP大熱門，更有望再度繳出鬼神級的賽季。

《ESPN》根據數據網站「Fangraphs」和「Baseball Reference」的WAR值（勝利貢獻值），以及其他指標數據，做出「AXE」評比，大聯盟球員的平均值在100，大谷翔平獲得152的高分，與美聯洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）並列大聯盟第一。

《ESPN》專欄作家杜立德指出，大谷翔平本季打擊表現仍屬史詩級的頂尖水準，今年預估可繳出57轟、152得分及106打點的驚人數據。杜立德認為，大谷在投手丘上的表現也不賴，局數越投越多，有機會在賽季結束前增加更多的投手WAR值，若與打擊成績相加，這樣的組合幾乎沒有對手。

杜立德也點出，小熊明星外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）表現下滑，目前很難威脅大谷翔平的國聯MVP，而費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的表現值得關注，有望生涯首度叩關50轟大關，也有機會搶下國聯打點王，但杜立德認為仍難追上大谷，不過應該可以進入MVP票選前10名。

