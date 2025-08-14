中職》四番的價值！曾頌恩致勝安 兄弟保住龍頭寶座

兄弟中止對戰味全龍4連敗，保住下半季龍頭寶座。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟四番曾頌恩今天挺身而出，7局上大範圍跑動沒收吉力吉撈・鞏冠的關鍵一擊，8局下又在2出局擊出值千金的致勝安打，帶動單局2分攻勢，終場以2：0中止對戰味全龍4連敗，保住下半季龍頭寶座。

中信先發投手李博登先發7局，雖然每局都被敲出安打，沒有任何半局三上三下，他都能一一化解，5局上，他在2出局被龍隊攻佔一、三壘，靠高超的牽制技巧抓到跑者，連續4場都用牽制讓跑者在壘間出局。

7局上，李博登2出局被攻佔一三壘，讓四番吉力吉撈・鞏冠敲平飛球接殺，最終以7局無失分退場，連續4場繳出優質先發，逐漸適應中職。

味全龍艾璞樂不愧是「兄弟殺手」，先發7局僅被敲4支安打，對中信跨季連續29局無失分，逼近2012-13年林英傑對兄弟連續30.1局的聯盟紀錄。

不過龍隊在8局下換上李超接替，「岳家兄弟」岳東華和岳政華靠安打和四壞攻佔得點圈，四番曾頌恩在2出局擊出值千金的適時安打，一棒送回兩隊第1分，王政順再追加內野安打，單局攻下致勝2分，9局上吳俊偉關門成功。

今天的龍象大戰吸引9869人，寫下洲際週四最多觀眾紀錄，亦是聯盟週四第5多紀錄，包括2場大巨蛋，以及2場新莊球場，週四的室外球場最多是4月3日新莊球場的11600人。

李博登。（記者廖耀東攝）

李博登。（記者廖耀東攝）

艾璞樂。（記者廖耀東攝）

艾璞樂。（記者廖耀東攝）

曾頌恩。（記者廖耀東攝）

曾頌恩。（記者廖耀東攝）

吳俊偉。（記者廖耀東攝）

