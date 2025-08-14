晴時多雲

亞洲盃》發嘲諷迷因惹眾怒 FIBA發聲：只是幽默無意冒犯

2025/08/14 20:55

台灣隊今凌晨在亞洲盃籃球錦標賽8強戰被伊朗逆轉，以75：78吞敗。（取自FIBA）台灣隊今凌晨在亞洲盃籃球錦標賽8強戰被伊朗逆轉，以75：78吞敗。（取自FIBA）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今凌晨在亞洲盃籃球錦標賽8強戰被伊朗逆轉，以75：78吞敗。未料FIBA亞洲盃官方IG竟發了一則迷因貼文，被認為嘲諷意味濃厚，經籃協抗議後已經刪文。針對這次事件，FIBA官方稍早在IG上發文表示，對於這樣的事件感到遺憾也已經把該貼文刪除，但當初發文目的只是因為幽默，並無意冒犯任何人。

台灣隊今天凌晨8強戰遭遇伊朗，一度領先多達21分，可惜最後關頭未能守成慘遭逆轉。賽後亞洲盃官方IG賽後竟發了嘲諷意味十足的迷因貼文，但過去官方社群僅有賽事結果、精彩片段等以比賽為主的貼文，這次獲得如此「特殊待遇」，令台灣球迷氣炸，紛紛湧入該貼文留言，同時透過各種管道向FIBA抗議。

事後亞洲盃官方IG將貼文刪除，直至晚間才發文正式回應，內文表示，「本帳號先前發布一則針對台灣和伊朗8強賽有關貼文，而該貼文使用國際熱門的迷因，卻引發相關隊伍不滿和敏感情緒，我們對此感到遺憾，目前貼文已經刪除。我們強調，該貼文的目的只是表達幽默，無意去冒犯任何團隊。」

FIBA說明這次迷因風波。（取自亞洲盃IG）FIBA說明這次迷因風波。（取自亞洲盃IG）

