桌球

WTT支線賽》4局解決印度頭號種子 17歲巫嘉恩攜手削球女將陳佳宜挺進女單4強

2025/08/14 20:59

國泰小將巫嘉恩在女單8強賽力克印度顆粒好手，首度闖進4強。（取自WTT官網）國泰小將巫嘉恩在女單8強賽力克印度顆粒好手，首度闖進4強。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的國泰小將巫嘉恩今晚在2025年WTT寮國永珍支線賽女單8強賽，以3:1扳倒印度頭號種子艾希卡.穆克吉；19歲的國泰削球女將陳佳宜在歷經逾1小時的5局大戰後，也以3:2逆轉南韓女將崔海恩，雙雙挺進4強，也締造兩人在成人級國際賽最佳戰績。

世界排名222的巫佳恩在16強賽克服局數0:2落後，以3:2逆轉世界排名191的菲律賓小將克露茲，8強遭遇世界排名78的穆克吉，穆克吉的正手是中顆粒，反手則是防弧圈膠皮，去年在釜山世界團體錦標賽曾以3:1擊敗世界球后孫穎莎，技驚四座。

面對打法特殊的穆克吉，巫嘉恩從第3局起完全掌控局面，最終以11:9、4:11、11:4、11:2獲勝，4強將對上世界排名130的南韓女將李多恩。

世界排名442的陳佳宜則靠著穩健的削球功夫，在16強以直落三解決香港女將李凱敏，8強對上世界排名161的崔海恩，首局以11:6先馳得點，但次局在9:4、10:7聽牌下，連續錯過6個局點，反倒以13:15、6:11連丟2局，但她很快回穩，第4局在8:9逆境下連拿3分，決勝局再以11:6拿下，4強將面對世界排名127的16歲南韓小將劉叡潾。

女雙方面，巫嘉恩和吳映萱的「雙WU組合」，8強先以3:1力退菲律賓的克露茲/勞德，4強賽又在「國泰內戰」中以13:11、16:14、11:8險勝彭郁涵/陳佳宜，明天將與馬來西亞組合林可人/鄭愛欣爭冠。

國泰削球女將陳佳宜力退南韓對手，挺進女單4強。（取自WTT官網）國泰削球女將陳佳宜力退南韓對手，挺進女單4強。（取自WTT官網）

