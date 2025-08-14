WTT支線賽》連闖3關挺進男單4強 17歲洪敬愷締造成人組國際賽最佳戰績

17歲一銀小將洪敬愷擊敗英國對手，挺進男單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的松山家商小將洪敬愷今晚在2025年永珍支線賽男單8強賽，以3:1擊退英國選手渥克，首度闖進4強，也寫下個人在支線賽最佳戰績，下週世界排名將創生涯新高。

世界排名134的洪敬愷上週六奪下永珍青少年挑戰賽U19男單冠軍後，就留在寮國繼續參加成人組的支線賽，他在男單前兩輪以直落三輕鬆解決兩名沙烏地阿拉伯選手布舒萊比、哈德拉維，8強對上世界排名215的渥克，首局，洪敬愷克服開局1:3落後，在9:10的劣勢下化解1個局點後以14:12後來居上，次局則在1:5開局後，一路落後以6:11讓出。

關鍵第3局，洪敬愷在開局1:5落後下展開反撲，一路追到9平，決勝時刻，渥克反手拉球出界，緊接著洪敬愷正手搶攻得手，11:9驚險拿下。第4局，洪敬愷在開局1:3落後下，連續搶攻得手連得5分，以6:3反超，渥克在暫停過後一度追到6:5，但洪敬愷穩住陣腳以一波5:0的攻勢直接收下比賽勝利。洪敬愷4強將碰上日本新秀吉山僚一和義大利老將史托亞諾夫的勝方。

世界排名131的林彥均在局數2:1領先下，連丟2局遭香港選手關文皓逆轉，止於男單16強。

