晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》讚嘆李博登獨門「迷惑技」 平野惠一盼傳授兄弟選手（影音）

2025/08/14 22:48

李博登牽制壘包功力一流。（記者廖耀東攝）李博登牽制壘包功力一流。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟李博登今天又大秀高超的牽制功力，5局上，他在2出局被龍隊攻佔一、三壘，靠高超的牽制技巧抓到跑者朱育賢，連續4場都用牽制讓跑者在壘間出局，後來「朱哥」即便再上一壘，離壘距離越拉越小，李博登的威嚇作用產生效用。

看見5局上的李博登用牽制化解危機，中信兄弟總教練平野惠一也忍不住拍拍手，他直言，希望李博登可以教隊上左投，「他具備這樣的牽制能力，能讓跑者離壘距離縮小，希望還在我們這一隊時，可以傳授給我們。」

一聽教頭如此說，李博登笑說，之前也有教過前隊友怎麼牽制，這可能跟投球機制有關係，「我往本壘出手的動作，和牽制動作很相似。打從我開始打球，很年輕的時候就針對這塊下苦功。」

7局上，味全2出局被攻佔一三壘，四番吉力吉撈・鞏冠敲平飛球，曾頌恩演出美技接殺，幫助李博登以7局無失分退場，連續4場繳出優質先發，逐漸適應中職。有趣的是，有別於其他洋投會有振奮舉動，李博登卻只是拍了一下手套，臉上表情毫無變化。

李博登笑說，可能是個性使然，原本以為那顆接不到，看到接殺後，其實內心有吶喊，非常振奮，只是沒有表現出來。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中