中職》讚嘆李博登獨門「迷惑技」 平野惠一盼傳授兄弟選手（影音）

李博登牽制壘包功力一流。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟李博登今天又大秀高超的牽制功力，5局上，他在2出局被龍隊攻佔一、三壘，靠高超的牽制技巧抓到跑者朱育賢，連續4場都用牽制讓跑者在壘間出局，後來「朱哥」即便再上一壘，離壘距離越拉越小，李博登的威嚇作用產生效用。

看見5局上的李博登用牽制化解危機，中信兄弟總教練平野惠一也忍不住拍拍手，他直言，希望李博登可以教隊上左投，「他具備這樣的牽制能力，能讓跑者離壘距離縮小，希望還在我們這一隊時，可以傳授給我們。」

請繼續往下閱讀...

一聽教頭如此說，李博登笑說，之前也有教過前隊友怎麼牽制，這可能跟投球機制有關係，「我往本壘出手的動作，和牽制動作很相似。打從我開始打球，很年輕的時候就針對這塊下苦功。」

7局上，味全2出局被攻佔一三壘，四番吉力吉撈・鞏冠敲平飛球，曾頌恩演出美技接殺，幫助李博登以7局無失分退場，連續4場繳出優質先發，逐漸適應中職。有趣的是，有別於其他洋投會有振奮舉動，李博登卻只是拍了一下手套，臉上表情毫無變化。

李博登笑說，可能是個性使然，原本以為那顆接不到，看到接殺後，其實內心有吶喊，非常振奮，只是沒有表現出來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法