晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》平野牌監視器纏身 曾頌恩致勝安後對師父說「卡哇伊」

2025/08/14 23:29

曾頌恩奪下單場MVP。（記者廖耀東攝）曾頌恩奪下單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信近期主力打者低迷，陳俊秀和許基宏相繼低潮，詹子賢因傷下二軍，總教練平野惠一從10日起用曾頌恩扛下四番，他沒有辜負師父的信任，在8局下2出局棒打李超，王政順加碼內野安打串聯第2分。本季首度站上MVP舞台的曾頌恩，忍不住落下男兒淚。

「今年感觸比較多。」曾頌恩表示，上半季成績不好，下半季歸隊後，雖然感覺調整還不錯，卻有不少強勁球被接殺，難免會懷疑自己的訓練內容，「但我也告訴自己，不要被一些數字給束縛。」

激動的情緒從郭天信6局下的美技接殺醞釀，直到敲出致勝安打，曾頌恩放下心中大石頭，「那顆不是很強勁，滿幸運的，應該是老天爺看我最近很衰，給我一支安打。」

曾頌恩建功後換代跑，平野走出休息室迎接他並說「ナイス バッティング（Nice batting）」，而曾頌恩卻無厘頭回應平野「かわいいね（卡哇伊內）」，但這並非在說平野的舉動可愛，而是想表達剛剛那支致勝鳥安「很可愛」。

曾頌恩去年勇奪台灣大賽MVP，平野認可彼此是「師徒關係」，被視為第一代大弟子，而平野季前就規劃他扛下四番，搭配許基宏和陳俊秀共築中心打線，只是曾頌恩受膝傷影響，打擊率都在2成出頭掙扎，「四番培育計畫」直到近期才實現。

近期平野持續特訓曾頌恩的打擊，不時會看到他在場邊陪他打「Long Tee」，幫助他留住身體的重心。今天第1打席，曾頌恩擊出滾地球出局後，一下場就被平野唸了一頓，關鍵就是在重心。

曾頌恩透露，當自己狀況不好，身體重心和平衡就容易被影響，最近嘗試把平衡維持好，但第一打席就被釣到，沒有順勢坐攻勢，因而被小唸了一下。

平野期許曾頌恩能趕快離開「平野牌監視器」，未來不要再監視著他。對此，曾頌恩笑說，自己原本也想要做到這件事，「但我還是太嫩，被監視到了。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中