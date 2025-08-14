中職》平野牌監視器纏身 曾頌恩致勝安後對師父說「卡哇伊」

曾頌恩奪下單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信近期主力打者低迷，陳俊秀和許基宏相繼低潮，詹子賢因傷下二軍，總教練平野惠一從10日起用曾頌恩扛下四番，他沒有辜負師父的信任，在8局下2出局棒打李超，王政順加碼內野安打串聯第2分。本季首度站上MVP舞台的曾頌恩，忍不住落下男兒淚。

「今年感觸比較多。」曾頌恩表示，上半季成績不好，下半季歸隊後，雖然感覺調整還不錯，卻有不少強勁球被接殺，難免會懷疑自己的訓練內容，「但我也告訴自己，不要被一些數字給束縛。」

激動的情緒從郭天信6局下的美技接殺醞釀，直到敲出致勝安打，曾頌恩放下心中大石頭，「那顆不是很強勁，滿幸運的，應該是老天爺看我最近很衰，給我一支安打。」

曾頌恩建功後換代跑，平野走出休息室迎接他並說「ナイス バッティング（Nice batting）」，而曾頌恩卻無厘頭回應平野「かわいいね（卡哇伊內）」，但這並非在說平野的舉動可愛，而是想表達剛剛那支致勝鳥安「很可愛」。

曾頌恩去年勇奪台灣大賽MVP，平野認可彼此是「師徒關係」，被視為第一代大弟子，而平野季前就規劃他扛下四番，搭配許基宏和陳俊秀共築中心打線，只是曾頌恩受膝傷影響，打擊率都在2成出頭掙扎，「四番培育計畫」直到近期才實現。

近期平野持續特訓曾頌恩的打擊，不時會看到他在場邊陪他打「Long Tee」，幫助他留住身體的重心。今天第1打席，曾頌恩擊出滾地球出局後，一下場就被平野唸了一頓，關鍵就是在重心。

曾頌恩透露，當自己狀況不好，身體重心和平衡就容易被影響，最近嘗試把平衡維持好，但第一打席就被釣到，沒有順勢坐攻勢，因而被小唸了一下。

平野期許曾頌恩能趕快離開「平野牌監視器」，未來不要再監視著他。對此，曾頌恩笑說，自己原本也想要做到這件事，「但我還是太嫩，被監視到了。」

