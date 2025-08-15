晴時多雲

體育 即時新聞

中華奧會》廖裕輝確定不選主席 副主席蔡家福接任呼聲更高

2025/08/15 06:58

蔡家福。（資料照）蔡家福。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕中華奧會主席將於今年底改選，原本蔡家福、廖裕輝兩位現任副主席都有意角逐，但為了國內體壇團結，廖裕輝決定「顧全大局」放棄參選，這也讓熱門人選的蔡家福呼聲更高，有機會爭取第14屆主席大位。

現任中華奧會主席林鴻道連續3任即將屆滿交棒，早已傳出屬意好友蔡家福接手。現年69歲的蔡家福，政商關係良好，曾擔任立法委員、新莊市長、台北縣副縣長等職，淡出政壇後轉向建築業發展，目前也是中華奧會副主席、全民運動委員會主任委員；因疫情順延至2023年的杭州亞運，蔡家福成為台灣代表團總領隊，去年還赴巴黎為我國奧運選手加油。

由於近年來積極布局運作，蔡家福已獲得體壇眾大老支持，但對於競選主席的敏感話題，這位各界看好的接班人選低調回應，感謝好朋友們情義相挺，現階段只能持續默默耕耘，實在不方便多說什麼，「看到運動員在國際賽場的努力與成就，總令國人大受鼓舞，自己也想為體育界做些貢獻，大家各自努力，再看看有沒有回饋的機會。」

至於軟式網球國手出身的廖裕輝，當過體育運動總會秘書長、網球協會理事長，也是華國飯店總經理、華國能源董事長，74歲的他在體壇及商界經營多年，從基層做起人脈極廣，對於競選中華奧會主席原本持開放態度，但這位副主席幾經考量，本週已經確定改變心意，「我為台灣運動界服務的初衷始終如一，當然也不希望看到分裂對立，『擲筊』祈求神明指示後，還是以大局為重，不會參與這次主席選舉。」

廖裕輝（右）為華國三太子盃職業網賽創辦人。（資料照）廖裕輝（右）為華國三太子盃職業網賽創辦人。（資料照）

